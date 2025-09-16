En condición crítica hombre que sufrió aparente descarga eléctrica en Ceiba

Un hombre de 42 años permanece en condición crítica tras sufrir una aparente descarga eléctrica en un incidente reportado en una subestación localizada en la calle Boxer de la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó de lo sucedido.

Al llegar los agentes al lugar, un hombre, residente en Naguabo, era atendido por paramédicos debido a una suspuesta descarga eléctrica que recibió en circunstancias que se encuentran bajo investigación.