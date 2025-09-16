Opinión
16 de septiembre de 2025
87°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En condición crítica hombre que sufrió aparente descarga eléctrica en Ceiba

El incidente fue reportado en una subestación localizada en la calle Boxer de la antigua base naval Roosevelt Roads

16 de septiembre de 2025 - 2:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La agente Isel Torres, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de San Juan consultó el caso con la fiscal Deborah Bemzaquén. (Archivo / GFR Media)
Según la Uniformada, el perjudicado será transportado en ambulancia aérea (AEROMED) al Centro Médico en Río Piedras.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 42 años permanece en condición crítica tras sufrir una aparente descarga eléctrica en un incidente reportado en una subestación localizada en la calle Boxer de la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó de lo sucedido.

Al llegar los agentes al lugar, un hombre, residente en Naguabo, era atendido por paramédicos debido a una suspuesta descarga eléctrica que recibió en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

Según la Uniformada, el perjudicado fue transportado en ambulancia aérea (AEROMED) al Centro Médico en Río Piedras.

Breaking NewsCeibaPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Noticias
