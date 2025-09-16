Opinión
17 de septiembre de 2025
Encuentran en un risco de Utuado el cuerpo de un hombre reportado como desaparecido en Aibonito

Nelson Rivera Morales fue visto por última vez el 10 de septiembre

16 de septiembre de 2025 - 6:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía sospecha que el carró cayó a una pendiente debido a las dificultades del hombre para conducir. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El cuerpo de un hombre reportado como desapareció desde el 10 de septiembre fue descubierto dentro de un vehículo que cayó de una pendiente en el barrio Roncador, sector Los Oramas, en Utuado.

Según un informe de la Policía, la víctima fue identificada como Nelson Rivera Morales, un hombre de 58 años que que no había sido visto desde el miércoles pasado, cuando viajaba por en la PR-727, kilómetro 1.7, del barrio La Plata.

En principio, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado, el teniente Lyonel Romero, indicó a El Nuevo Día que no podía confirmar la identidad de la persona, al momento de ser descubierto, porque los familiares no habían tenido la oportunidad de realizar el proceso.

“No hemos tenido la oportunidad de inspeccionarlo y tampoco hemos tenido la oportunidad de que los familiares lo identifiquen, pero no es menos cierto que Nelson Rivera Morales está desaparecido y también tenemos la situación que el cuerpo que encontramos no tiene ambas extremidades, las piernas”, sostuvo Romero más temprano en el día.

Sin embargo, en la noche, el oficial confirmó a El Nuevo Día que familiares de Rivera Morales lo identificaron positivamente.

Romero sostuvo que el cuerpo de Rivera Morales fue ubicado fuera del vehículo accidentado y la teoría preliminar que trabaja la Policía es que se trata de un accidente y que el vehículo cayó por la pendiente cuando Rivera Morales intentó tomar una curva.

“Esto es un camino pequeño y de muchos riscos y reconocemos que él tenía dificultad para manejar con dos prótesis”, expresó Romero. “Quien(es) encuentra(n) el cuerpo inicialmente son familiares y vecinos... unos vecinos de este sector tuvieron una interacción con él el miércoles por la tarde, lo que dio paso a que en la mañana de hoy (martes) ellos iniciaran, por su cuenta, una búsqueda en el sector”, añadió además.

Romero explicó que el cuerpo de Rivera Morales será extraído de la escena y transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se llevará a cabo el proceso de identificación formal.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
