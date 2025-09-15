Muere una segunda persona tras accidente que dejó un auto calcinado en expreso de San Juan

La Policía informó que el saldo fatal aumentó a dos jóvenes que perdieron la vida a causa de un accidente vehicular ocurrido en la madrugada de este domingo en el expreso PR-52 de San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:45 a.m. de ayer, en dirección de San Juan hacia Caguas.

De acuerdo con las autoridades, el conductor falleció en la escena, mientras que dos pasajeros fueron transportados al Centro Médico de Río Piedras.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que más tarde, en el hospital, falleció uno de los pasajeros, identificado como Ezequiel Vidal Bautista, de 18 años y residente en San Juan.

El otro pasajero que resultó herido también fue identificado como un joven de 18 años.

El conductor de un vehículo falleció en un vehículo que se incendió tras un choque en el expreso PR-52, en dirección de San Juan hacia Caguas. (Suministrada)

Mientras, la División de Patrulla de Carreteras de la Policía cuenta con una identificación preliminar del conductor, pero no la ha divulgado en espera de que sea confirmada en el Instituto de Ciencias Forenses.

PUBLICIDAD

La Policía señaló que, de la investigación realizada, se desprende que el conductor de un vehículo Mercedes Benz blanco y del año 2023, transitaba “una velocidad mayor permitida a la ley, cuando perdió el control del volante, impactando con la parte frontal izquierda del auto a una barrera metálica y un muro de contención en el lugar”.

“Tras el impacto, el vehículo se incendió. El conductor quedó atrapado en el interior y murió calcinado”, agregó el informe policiaco.