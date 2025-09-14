Opinión
14 de septiembre de 2025
77°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a hombre asesinado en la marquesina de su residencia en Aguas Buenas

Carlos Rubén Falcón Rivera, de 47 años, recibió múltiples impactos de bala que le causaron la muerte

13 de septiembre de 2025 - 4:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El crimen se reportó en la tarde del sábado. (Alex Figueroa Cancel)
Por

La Policía identificó al hombre asesinado en la tarde de este sábado en la marquesina de su residencia en Aguas Buenas como Carlos Rubén Falcón Rivera, de 47 años, confirmó a El Nuevo Día el sargento David Correa Zayas, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

“El occiso no tenía récord criminal. Mostraba múltiples impactos de bala. En la escena encontramos entre 40 a 50 casquillos de diferentes calibres”, explicó Correa Zayas, quien añadió que, de momento, no descartan ningún móvil.

El oficial indicó que la investigación se encuentra en su etapa inicial y que continúan con las gestiones para entrevistar posibles testigos e identificar videos de cámaras de seguridad en la zona.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, recibida a las 3:04 p.m., alertó a las autoridades sobre disparos en una residencia ubicada en el kilómetro 22.7 de la carretera 173 del mencionado municipio.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de Falcón Rivera tirado en la marquesina de su residencia sin signos vitales.

Agentes de la División de Homicidios del CIC de Caguas, en unión al fiscal de turno y a personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), continúan con la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAguas Buenas
Noticias
