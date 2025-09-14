Identifican a hombre asesinado en la marquesina de su residencia en Aguas Buenas

La Policía identificó al hombre asesinado en la tarde de este sábado en la marquesina de su residencia en Aguas Buenas como Carlos Rubén Falcón Rivera, de 47 años, confirmó a El Nuevo Día el sargento David Correa Zayas, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

“El occiso no tenía récord criminal. Mostraba múltiples impactos de bala. En la escena encontramos entre 40 a 50 casquillos de diferentes calibres”, explicó Correa Zayas, quien añadió que, de momento, no descartan ningún móvil.

El oficial indicó que la investigación se encuentra en su etapa inicial y que continúan con las gestiones para entrevistar posibles testigos e identificar videos de cámaras de seguridad en la zona.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, recibida a las 3:04 p.m., alertó a las autoridades sobre disparos en una residencia ubicada en el kilómetro 22.7 de la carretera 173 del mencionado municipio.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de Falcón Rivera tirado en la marquesina de su residencia sin signos vitales.