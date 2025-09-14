Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de septiembre de 2025
82°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conductor fallece calcinado tras choque en autopista en San Juan

El auto se incendió tras chocar contra un muro de concreto

14 de septiembre de 2025 - 7:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El conductor de un vehículo falleció en un vehículo que se incendió tras un choque en el expreso PR-52, en dirección de San Juan hacia Caguas. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un conductor falleció en la madrugada de este domingo en un vehículo que se incendió tras un accidente en el expreso PR-52, en dirección de San Juan hacia Caguas, informó la Policía.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:45 a.m. en la autopista después del área de Montehiedra, frente al carril elevado.

De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor transitaba “a una velocidad la cual no le permitió ejercer el control y dominio del volante, lo que provocó que impactara con la parte delantera del vehículo a un muro de concreto del Puente de la PR-52”.

Agregó que, debido al fuerte impacto, “el conductor quedo pillado en el interior del mismo muriendo calcinado”, ya que el auto se incendió por completo, por lo que al momento no se ha podido corroborar marca y modelo del vehículo.

Mientras, el pasajero delantero y el pasajero posterior lograron salir del vehículo. Posteriormente, fueron transportados al Centro Médico en condición estable.

De inmediato, no se precisó si los pasajeros pudieron ofrecer alguna identificación del conductor o información adicional sobre el choque.

El caso es atendido por Patrulla de Carreteras de la Policía de Puerto Rico.

Tags
Accidentes de TránsitoPolicía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 14 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: