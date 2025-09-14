Conductor fallece calcinado tras choque en autopista en San Juan

Un conductor falleció en la madrugada de este domingo en un vehículo que se incendió tras un accidente en el expreso PR-52, en dirección de San Juan hacia Caguas, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 5:45 a.m. en la autopista después del área de Montehiedra, frente al carril elevado.

De acuerdo con la investigación preliminar, el conductor transitaba “a una velocidad la cual no le permitió ejercer el control y dominio del volante, lo que provocó que impactara con la parte delantera del vehículo a un muro de concreto del Puente de la PR-52”.

Agregó que, debido al fuerte impacto, “el conductor quedo pillado en el interior del mismo muriendo calcinado”, ya que el auto se incendió por completo, por lo que al momento no se ha podido corroborar marca y modelo del vehículo.

Mientras, el pasajero delantero y el pasajero posterior lograron salir del vehículo. Posteriormente, fueron transportados al Centro Médico en condición estable.

De inmediato, no se precisó si los pasajeros pudieron ofrecer alguna identificación del conductor o información adicional sobre el choque.