20 de septiembre de 2025
88°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre resulta herido de bala en medio de “carjacking” en Dorado

Los individuos realizaron un disparo que alcanzó al perjudicado en el muslo derecho

20 de septiembre de 2025 - 11:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja está a cargo de la investigación.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre resultó herido de bala este sábado en medio de un “carjacking” reportado en la carretera 142, en el desvío hacia Corozal, sector La Claridad, en Dorado.

RELACIONADAS

De acuerdo con la Policía, el perjudicado manifestó que, mientras conducía su motora, fue interceptado por un vehículo rojo con aproximadamente cuatro ocupantes.

Apuntándole con un arma de fuego, los asaltantes le profirieron palabras soeces y lo despojaron de una motora Taizhou Qianxin, modelo Tank 200 color blanco, del año 2024, con la tablilla 317076M.

La Uniformada indicó que los individuos se marcharon en la motora, pero realizaron un disparo que alcanzó al perjudicado en el muslo derecho.

Tras el incidente, el hombre fue transportado a una institución hospitalaria, donde su condición fue descrita como estable.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja está a cargo de la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
