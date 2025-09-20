Hombre resulta herido de bala en medio de “carjacking” en Dorado

Un hombre resultó herido de bala este sábado en medio de un “carjacking” reportado en la carretera 142, en el desvío hacia Corozal, sector La Claridad, en Dorado.

De acuerdo con la Policía, el perjudicado manifestó que, mientras conducía su motora, fue interceptado por un vehículo rojo con aproximadamente cuatro ocupantes.

Apuntándole con un arma de fuego, los asaltantes le profirieron palabras soeces y lo despojaron de una motora Taizhou Qianxin, modelo Tank 200 color blanco, del año 2024, con la tablilla 317076M.

La Uniformada indicó que los individuos se marcharon en la motora, pero realizaron un disparo que alcanzó al perjudicado en el muslo derecho.

Tras el incidente, el hombre fue transportado a una institución hospitalaria, donde su condición fue descrita como estable.