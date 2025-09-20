Carjacking en Río Piedras: víctima fue amenazada con un cuchillo

La Policía investiga un “carjacking” que fue reportado en la noche del viernes en la calle del Pilar, en Río Piedras.

Según la Uniformada, el querellante manifestó que, mientras se encontraba en el lugar, dos individuos se le acercaron y, mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de su Nissan Sentra, color vino, año 2014, con la tablilla ILX-421.

También le habría robado su celular. El perjudicado agregó que uno de los asaltantes portaba un cuchillo.

Tras el “carjacking”, ambos individuos se marcharon del lugar sin causarle daño físico al querellante.