20 de septiembre de 2025
Carjacking en Río Piedras: víctima fue amenazada con un cuchillo

El robo ocurrió en la noche del viernes en la calle del Pilar

20 de septiembre de 2025 - 10:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía se movilizó al caserío Jardines del Paraíso donde arrestó a dos sospechosos a quienes les ocuparon un arma de fuego. (Archivo)
La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan lidera la pesquisa.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga un “carjacking” que fue reportado en la noche del viernes en la calle del Pilar, en Río Piedras.

Según la Uniformada, el querellante manifestó que, mientras se encontraba en el lugar, dos individuos se le acercaron y, mediante amenaza e intimidación, lo despojaron de su Nissan Sentra, color vino, año 2014, con la tablilla ILX-421.

También le habría robado su celular. El perjudicado agregó que uno de los asaltantes portaba un cuchillo.

Tras el “carjacking”, ambos individuos se marcharon del lugar sin causarle daño físico al querellante.

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan lidera la pesquisa.

Andrea Guemárez Soto
sábado, 20 de septiembre de 2025
