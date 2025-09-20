Opinión
20 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan el asesinato de un hombre en Ponce

Una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre el incidente

20 de septiembre de 2025 - 9:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce investiga los hechos. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

Un hombre fue asesinado en la noche del viermes en el edificio 3, del residencial Lirios del Sur, en Ponce, informó la Policía.

El informe preliminar de la Uniformada indica que el incidente fue reportado mediante una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre, quien no ha sido identificado, con múltiples impactos de bala.

El occiso fue descrito como un hombre de tez negra y cabeza rapada, Vestía un suéter blanco, un pantalón corto, medias negras, tenis blancos y una gorra roja.

Como seña particular, las autoridades señalaron que tiene varios tatuajes en su brazo derecho.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce investiga los hechos.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
