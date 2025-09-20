Investigan el asesinato de un hombre en Ponce

Un hombre fue asesinado en la noche del viermes en el edificio 3, del residencial Lirios del Sur, en Ponce, informó la Policía.

El informe preliminar de la Uniformada indica que el incidente fue reportado mediante una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de un hombre, quien no ha sido identificado, con múltiples impactos de bala.

El occiso fue descrito como un hombre de tez negra y cabeza rapada, Vestía un suéter blanco, un pantalón corto, medias negras, tenis blancos y una gorra roja.

Como seña particular, las autoridades señalaron que tiene varios tatuajes en su brazo derecho.