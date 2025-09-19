Opinión
20 de septiembre de 2025
77°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Autoridades buscan a mujer reportada como desaparecida en el residencial Luis Lloréns Torres

Lucía Margarita Moreta Rodríguez de 58 años, fue vista por última vez en el CDT del complejo de vivienda pública

19 de septiembre de 2025 - 6:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Si tiene información sobre el paradero de Lucía Margarita Moreta Rodríguez, puede comunicarse a la Línea Confidencial de la Policía, al 787-343-2020. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Las autoridades solicitaron la ayuda de la ciudadanía para localizar a una mujer reportada como desaparecida desde el 5 de septiembre.

Lucía Margarita Moreta Rodríguez de 58 años, fue reportada como desaparecida por su madre, Rhina Y. Rodríguez Guzmán, y fue vista por úitima vez en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del residencial Luis Lloréns Torres.

No se indicaron las circunstancias de su desaparición.

Moreta Rodríguez fue descrita como de tez trigueña, de cinco pies con dos pulgadas (5′ 2″) de estatura, 150 libras de peso, cabello color negro y ojos color marrón.

Se informó que tiene un tatuaje, en el brazo derecho, de una flor de varios colores, al igual que una cicatriz en la parte baja del abdomen.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón color rojo, camisa color crema y sandalias.

Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Moreta Rodríguez puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020, o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) de la Policía al 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464.

Lucía Margarita Moreta Rodríguez de 58 años, fue reportada desaparecida por su madre, Rhina Y. Rodríguez Guzmán y quien fue vista por última vez en el Centro de Diagnótico y Tratamiento (CDT) del residencial público Luis Llorens Torres, en Santurce.
Lucía Margarita Moreta Rodríguez de 58 años, fue reportada desaparecida por su madre, Rhina Y. Rodríguez Guzmán y quien fue vista por última vez en el Centro de Diagnótico y Tratamiento (CDT) del residencial público Luis Llorens Torres, en Santurce. (Suministrada)
Breaking NewsPersonas desaparecidasResidencial Luis Llorens TorresPolicía de Puerto RicoCDT
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
