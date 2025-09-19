Autoridades buscan a mujer reportada como desaparecida en el residencial Luis Lloréns Torres

Las autoridades solicitaron la ayuda de la ciudadanía para localizar a una mujer reportada como desaparecida desde el 5 de septiembre.

Lucía Margarita Moreta Rodríguez de 58 años, fue reportada como desaparecida por su madre, Rhina Y. Rodríguez Guzmán, y fue vista por úitima vez en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del residencial Luis Lloréns Torres.

No se indicaron las circunstancias de su desaparición.

Moreta Rodríguez fue descrita como de tez trigueña, de cinco pies con dos pulgadas (5′ 2″) de estatura, 150 libras de peso, cabello color negro y ojos color marrón.

Se informó que tiene un tatuaje, en el brazo derecho, de una flor de varios colores, al igual que una cicatriz en la parte baja del abdomen.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón color rojo, camisa color crema y sandalias.

Cualquier persona que posea información sobre el paradero de Moreta Rodríguez puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020, o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) de la Policía al 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464.