19 de septiembre de 2025
78°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a sexagenario reportado como desaparecido en Guaynabo

Luis Ángel Santiago Rivera, de 64 años, fue visto por última vez en la calle Boada del barrio Amelia

19 de septiembre de 2025 - 5:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía busca dar con el paradero de Luis Ángel Santiago Rivera, de 64 años, fue reportado desaparecido el pasado 19 de septiembre tras ser visto por última vez en su residencia en la calle Boada del barrio Amelia, en Guaynabo. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a Luis Ángel Santiago Rivera, de 64 años, quien fue reportado como desaparecido el 19 de septiembre en el barrio Amelia de Guaynabo.

Santiago Rivera fue visto tras ser visto por última vez en su residencia, indicó la Uniformada en la requisitoria especial.

El hombre fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies con 10 pulgadas (5’10”), de 160 libras de peso y con ojos color marrón y cabello negro. Santiago Rivera también tiene una cicatriz en el área del cuello.

Al momento de su desaparición, vestía pantalón corto color azul y blanco, camisa de botones.

Según indica el denunciante, el hombre salió de su residencia el 16 de septiembre a las 6:00 a.m. a “un compromiso” y desde entonces no ha sido visto.

La Policía busca dar con el paradero de Luis Ángel Santiago Rivera, de 64 años, fue reportado desaparecido el pasado 19 de septiembre tras ser visto por última vez en su residencia en la calle Boada del barrio Amelia, en Guaynabo.
La Policía busca dar con el paradero de Luis Ángel Santiago Rivera, de 64 años, fue reportado desaparecido el pasado 19 de septiembre tras ser visto por última vez en su residencia en la calle Boada del barrio Amelia, en Guaynabo. (Suministrada)

Si usted posee información que ayude a la Policía a localizar a Santiago Rivera, puede llamar a la línea confidencial en el teléfono 787-343-2020, o a la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) en el 787-269-2424, extensiones 1451 y 1452.

Tags
Breaking NewsPersonas desaparecidasGuaynaboPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
