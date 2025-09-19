Buscan a sexagenario reportado como desaparecido en Guaynabo
Luis Ángel Santiago Rivera, de 64 años, fue visto por última vez en la calle Boada del barrio Amelia
19 de septiembre de 2025 - 5:32 PM
La Policía solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar a Luis Ángel Santiago Rivera, de 64 años, quien fue reportado como desaparecido el 19 de septiembre en el barrio Amelia de Guaynabo.
Santiago Rivera fue visto tras ser visto por última vez en su residencia, indicó la Uniformada en la requisitoria especial.
El hombre fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies con 10 pulgadas (5’10”), de 160 libras de peso y con ojos color marrón y cabello negro. Santiago Rivera también tiene una cicatriz en el área del cuello.
Al momento de su desaparición, vestía pantalón corto color azul y blanco, camisa de botones.
Según indica el denunciante, el hombre salió de su residencia el 16 de septiembre a las 6:00 a.m. a “un compromiso” y desde entonces no ha sido visto.
Si usted posee información que ayude a la Policía a localizar a Santiago Rivera, puede llamar a la línea confidencial en el teléfono 787-343-2020, o a la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) en el 787-269-2424, extensiones 1451 y 1452.
