Buscan a menor reportada como desaparecida de recinto universitario en Caguas

Una menor de 17 años es buscada por agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas tras ser reportada como desaparecida el 16 de septiembre de un recinto universitario, indicó la Policía.

Según la requisitoria especial, Bryana M. Vázquez Mercado, fue descrita como de tez blanca, con una estatura de cinco pies (5′0″), un peso aproximado de 110 libras, con ojos color marrón y cabello largo teñido de color rosa.

La menor es residente en el barrio Hato de San Lorenzo. La desaparición se reportó de un recinto de NUC University.

Al momento de su desaparición, que fue presentada por una trabajadora social, vestía un mahón azul, camisa color rosa, zapatillas deportivas Nike y una cartera color rosa.

Como seña particular, la menor luce varios tatuajes.

Si usted posee información que ayude a la Policía a localizar a Vázquez Mercado, puede llamar a la línea confidencial en el teléfono 787-343-2020, o puede comunicarse co la Oficina del Coordinador de Pesonas Desaparecidas en el 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464.

PUBLICIDAD