17 de septiembre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a menor reportada como desaparecida de recinto universitario en Caguas

Bryana M. Vázquez Mercado fue vista por última vez en el campus del NUC University el pasado 16 de septiembre

17 de septiembre de 2025 - 5:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bryana M. Vázquez Mercado fue reportada como desaparecida del campus del NUC University en Caguas el pasado 16 de septiembre. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Una menor de 17 años es buscada por agentes de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas tras ser reportada como desaparecida el 16 de septiembre de un recinto universitario, indicó la Policía.

Según la requisitoria especial, Bryana M. Vázquez Mercado, fue descrita como de tez blanca, con una estatura de cinco pies (5′0″), un peso aproximado de 110 libras, con ojos color marrón y cabello largo teñido de color rosa.

La menor es residente en el barrio Hato de San Lorenzo. La desaparición se reportó de un recinto de NUC University.

Al momento de su desaparición, que fue presentada por una trabajadora social, vestía un mahón azul, camisa color rosa, zapatillas deportivas Nike y una cartera color rosa.

Como seña particular, la menor luce varios tatuajes.

Si usted posee información que ayude a la Policía a localizar a Vázquez Mercado, puede llamar a la línea confidencial en el teléfono 787-343-2020, o puede comunicarse co la Oficina del Coordinador de Pesonas Desaparecidas en el 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
