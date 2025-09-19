Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
19 de septiembre de 2025
78°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Localizan a hombre de 32 años reportado como desaparecido en Bayamón

Luis Gabriel Díaz Ayala había sido visto por última vez el 3 de septiembre en el condominio Las Villas

19 de septiembre de 2025 - 5:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Luis Gabriel Díaz Ayala había sido visto por última vez el 3 de septiembre. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Oficina del Coordinador e Investigación de Personas Desaparecidas del SAIC de la Policía informó en la tarde del viernes que Luis Gabriel Díaz Ayala, de 32 años y quien había sido reportado como desaparecido el pasado 3 de noviembre, fue encontrado en buen estado de salud.

RELACIONADAS

“Tras su localización, se deja sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Policía”, indica la comunicación escrita.

Díaz Ayala había sido visto por última vez en un apartamento del condominio Las Villas en Bayamón.

De acuerdo con la requisitoria especial, su madre había reportado la desaparición del hombre el 4 de septiembre.

Tags
Breaking NewsBayamónPersonas desaparecidasPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 19 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: