Localizan a hombre de 32 años reportado como desaparecido en Bayamón

La Oficina del Coordinador e Investigación de Personas Desaparecidas del SAIC de la Policía informó en la tarde del viernes que Luis Gabriel Díaz Ayala, de 32 años y quien había sido reportado como desaparecido el pasado 3 de noviembre, fue encontrado en buen estado de salud.

“Tras su localización, se deja sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Policía”, indica la comunicación escrita.

Díaz Ayala había sido visto por última vez en un apartamento del condominio Las Villas en Bayamón.