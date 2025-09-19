Localizan a hombre de 32 años reportado como desaparecido en Bayamón
Luis Gabriel Díaz Ayala había sido visto por última vez el 3 de septiembre en el condominio Las Villas
19 de septiembre de 2025 - 5:13 PM
19 de septiembre de 2025 - 5:13 PM
La Oficina del Coordinador e Investigación de Personas Desaparecidas del SAIC de la Policía informó en la tarde del viernes que Luis Gabriel Díaz Ayala, de 32 años y quien había sido reportado como desaparecido el pasado 3 de noviembre, fue encontrado en buen estado de salud.
“Tras su localización, se deja sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Policía”, indica la comunicación escrita.
Díaz Ayala había sido visto por última vez en un apartamento del condominio Las Villas en Bayamón.
De acuerdo con la requisitoria especial, su madre había reportado la desaparición del hombre el 4 de septiembre.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: