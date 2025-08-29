Localizan en buen estado de salud a menor de 13 años reportado como desaparecido en Aguadilla
Era buscado desde el 27 de agosto cuando abandonó un tratamiento que recibía en un hospital
29 de agosto de 2025 - 8:28 AM
El adolescente Julián José González Cabán, de 13 años, que había sido reportado como desaparecido en la zona del poblado San Antonio en el pueblo de Aguadilla, fue localizado en buen estado de salud.
La información fue confirmada por la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) de la Policía.
El menor fue reportado desaparecido el 27 de agosto de 2025, tras abandonar un tratamiento mientras era atendido en un hospital de la región.
A raíz de su localización, la Policía informó que se deja sin efecto las labores de búsqueda.
