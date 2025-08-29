Opinión
29 de agosto de 2025
85°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Localizan en buen estado de salud a menor de 13 años reportado como desaparecido en Aguadilla

Era buscado desde el 27 de agosto cuando abandonó un tratamiento que recibía en un hospital

29 de agosto de 2025 - 8:28 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Julián José González Caban, de 13 años, fue hallado en buen estado de salud, confirmó la Policía. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El adolescente Julián José González Cabán, de 13 años, que había sido reportado como desaparecido en la zona del poblado San Antonio en el pueblo de Aguadilla, fue localizado en buen estado de salud.

La información fue confirmada por la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) de la Policía.

El menor fue reportado desaparecido el 27 de agosto de 2025, tras abandonar un tratamiento mientras era atendido en un hospital de la región.

A raíz de su localización, la Policía informó que se deja sin efecto las labores de búsqueda.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
