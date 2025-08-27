Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
27 de agosto de 2025
87°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Policía busca a expareja de mujer asesinada en Patillas

Se presume que conduce el vehículo de la hija de la víctima. Aquí todos los detalles

27 de agosto de 2025 - 11:18 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía busca dar con el paradero del José A. Virola Álamo, expareja de la víctima para ser entrevistado. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía se encuentra en la búsqueda de José A. Virola Álamo, expareja de Claribel Montes Alicea, una mujer de 40 años que fue asesinada en la madrugada del miércoles frente a una residencia ubicada en el sector Villa Pesquera, del barrio Bajos, en Patillas.

RELACIONADAS

Virola Álamo sería entrevistado como parte de la pesquisa, que se trabaja bajo el protocolo de feminicidio. De momento, la Policía presume que el hombre conduce un auto Hyundai gris, de 1995, con la tablilla GPR-659, propiedad de la hija de la víctima.

Según información preliminar, una llamada al cuartel estatal de Patillas alertó a las autoridades sobre una persona tirada en el pavimento. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de Montes Alicea, quien era residente de Patillas.

La investigación está a cargo de la agente Niviana Cartagena, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, en conjunto con la fiscal Sheyla Santisteban.

La Policía busca dar con el paradero del José A. Virola Álamo, expareja de la víctima para ser entrevistado.
La Policía busca dar con el paradero del José A. Virola Álamo, expareja de la víctima para ser entrevistado. (Suministrada)

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPatillasfeminicidioAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 27 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: