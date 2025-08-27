La Policía busca a expareja de mujer asesinada en Patillas

La Policía se encuentra en la búsqueda de José A. Virola Álamo, expareja de Claribel Montes Alicea, una mujer de 40 años que fue asesinada en la madrugada del miércoles frente a una residencia ubicada en el sector Villa Pesquera, del barrio Bajos, en Patillas.

Virola Álamo sería entrevistado como parte de la pesquisa, que se trabaja bajo el protocolo de feminicidio. De momento, la Policía presume que el hombre conduce un auto Hyundai gris, de 1995, con la tablilla GPR-659, propiedad de la hija de la víctima.

Según información preliminar, una llamada al cuartel estatal de Patillas alertó a las autoridades sobre una persona tirada en el pavimento. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de Montes Alicea, quien era residente de Patillas.

La investigación está a cargo de la agente Niviana Cartagena, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama, en conjunto con la fiscal Sheyla Santisteban.