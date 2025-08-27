Opinión
Investigan el asesinato de una mujer en Patillas

La Policía informa que los vecinos llamaron a las autoridades al escuchar a alguien pedir ayuda

27 de agosto de 2025 - 6:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon más de 30 casquillos de calibre .40. (Archivo)
Hasta este martes, la Policía había reportado el asesinato de 31 mujeres en lo que va de e este año, mientras que 13 de los casos han sido catalogados feminicidios por violencia de género.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer fue asesinada en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este miércoles en Patillas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 3:00 a.m., en el sector Villa Pesquera, del barrio Bajos, del mencionado municipio.

Según la información preliminar, una llamada recibida en el cuartel alertó a las autoridades sobre una persona tirada en el pavimento.

“Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de una mujer, la cual no ha sido identificada al momento. Paramédicos se presentaron en la escena y confirmaron que la mujer no presentaba signos vitales”, indica el informe policiaco.

El comunicado indicaba que no se había determinado la causa de muerte, pero a eso de las 6:00 de la mañana el Cuartel General de la Policía indicó que ya fue clasificado como un asesinato.

Según el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Guayama, Edwin Goden, vecinos del área llamaron a las autoridades tras escuchar a una mujer pidiendo ayuda y que ella todavía estaba con vida cuando llegaron los paramédicos, pero falleció en la lugar, frente a un negocio que estaba cerrado.

“Se activó el protocolo de feminicidio. Tengo personal de la (División) de Violencia de Género aquí”, explicó Goden, en entrevista con TeleOnce.

“Se puede ver que tiene heridas en la parte izquierda del cuerpo”, agregó.

Hasta este martes, la Policía había reportado el asesinato de 31 mujeres en lo que va de e este año, mientras que 13 de los casos han sido catalogados feminicidios por violencia de género.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
