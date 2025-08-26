Encuentran cuerpos de una mujer y un recién nacido en apartamento de Ocean Park

Los cuerpos en estado de descomposición de una mujer y un recién nacido fueron encontrados por las autoridades, en la tarde del martes, en el interior de un apartamento en la calle Cacique, del sector turístico Ocean Park, en Santurce, confirmó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía.

Según la información preliminar obtenida de la Uniformada, el encargado de la limpieza de la propiedad, conocida como Beach House, llegó hasta el lugar como parte de sus funciones y se percató de un fuerte hedor en el apartamento, avisando inmediatamente a la administración de la hospedería.

Al llegar la Policía al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo de una mujer de unos 35 a 40 años de edad, en estado de descomposición y el de un feto.

“Se desconoce si se trata de un natimuerto”, señala el informe preliminar.

Al momento las causas de ambas muertes no han sido determinadas, así como las circunstancias que rodean estos hechos. Se desconoce si la mujer padecía de alguna enfermedad, o si dio a luz o abortó en el lugar.

Se indicó que, preliminarmente, no se aprecian signos de violencia visibles en la escena.

Hasta el momento no se ha divulgado la identidad de las víctimas o las circunstancias que rodean estas muertes.