26 de agosto de 2025
87°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cuerpos de una mujer y un recién nacido en apartamento de Ocean Park

Los cadáveres estaban dentro de una propiedad que opera como alquiler a corto plazo

26 de agosto de 2025 - 3:35 PM

En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Los cuerpos sin vida de una mujer y un recién nacido fueron encontrados en un apartamento de alquiler a corto plazo en Ocean Park.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Los cuerpos en estado de descomposición de una mujer y un recién nacido fueron encontrados por las autoridades, en la tarde del martes, en el interior de un apartamento en la calle Cacique, del sector turístico Ocean Park, en Santurce, confirmó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía.

Según la información preliminar obtenida de la Uniformada, el encargado de la limpieza de la propiedad, conocida como Beach House, llegó hasta el lugar como parte de sus funciones y se percató de un fuerte hedor en el apartamento, avisando inmediatamente a la administración de la hospedería.

Al llegar la Policía al lugar, los uniformados encontraron el cuerpo de una mujer de unos 35 a 40 años de edad, en estado de descomposición y el de un feto.

“Se desconoce si se trata de un natimuerto”, señala el informe preliminar.

Al momento las causas de ambas muertes no han sido determinadas, así como las circunstancias que rodean estos hechos. Se desconoce si la mujer padecía de alguna enfermedad, o si dio a luz o abortó en el lugar.

Se indicó que, preliminarmente, no se aprecian signos de violencia visibles en la escena.

Hasta el momento no se ha divulgado la identidad de las víctimas o las circunstancias que rodean estas muertes.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan se dirigen a la escena.

