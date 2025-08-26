Causa para arresto contra barbero por fraude al PUA

El Tribunal de Bayamón encontró causa para el arresto de un hombre este martes por presunto fraude al Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA).

El Negociado de la Policía identificó al imputado como Luis Malpica Negrón, de 34 años y residente en el residencial Virgilio Dávila en Bayamón.

Según la pesquisa, los hechos ocurrieron entre junio y agosto de 2020, cuando Malpica Negrón, quien es barbero, supuestamente solicitó el beneficio bajo dos números del Seguro Social que no le pertenecían.

La denuncia sostiene que el imputado cambió “de manera ilegal dos cheques del PUA por un total de $22,794”, por lo que la fiscal Josenid Orozco, de la Fiscalía de Bayamón formuló cargos por apropiación ilegal y violación al Código Penal de Puerto Rico.

La jueza Imarie Cintrón Alvarado determinó causa para arresto por el delito de apropiación ilegal agravada y fijó una fianza de $10,000.