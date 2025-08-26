Opinión
26 de agosto de 2025
87°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra barbero por fraude al PUA

La Policía sostiene que Luis Malpica Negrón robó los números de Seguro Social de dos personas

26 de agosto de 2025 - 3:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La juez Imarie Cintrón Alvarado, del Tribunal de Bayamón determinó causa para arresto por el delito de apropiación ilegal agravada, fijando una fianza de $10,000. (ELNUEVODIA.COM)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

El Tribunal de Bayamón encontró causa para el arresto de un hombre este martes por presunto fraude al Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA).

El Negociado de la Policía identificó al imputado como Luis Malpica Negrón, de 34 años y residente en el residencial Virgilio Dávila en Bayamón.

Según la pesquisa, los hechos ocurrieron entre junio y agosto de 2020, cuando Malpica Negrón, quien es barbero, supuestamente solicitó el beneficio bajo dos números del Seguro Social que no le pertenecían.

La denuncia sostiene que el imputado cambió “de manera ilegal dos cheques del PUA por un total de $22,794”, por lo que la fiscal Josenid Orozco, de la Fiscalía de Bayamón formuló cargos por apropiación ilegal y violación al Código Penal de Puerto Rico.

La jueza Imarie Cintrón Alvarado determinó causa para arresto por el delito de apropiación ilegal agravada y fijó una fianza de $10,000.

Al prestarla, Malpica Negrón quedó en libertad condicionada hasta la vista preliminar, pautada para el 9 de septiembre.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
