Atraco a toda velocidad: roban motoras valoradas en $35,000 de centro comercial en Carolina
Tres individuos cometieron el robo en la noche del lunes, informó la Policía
26 de agosto de 2025 - 11:04 AM
Individuos enmascarados irrumpieron en la noche del lunes en la tienda Generator and More, ubicada en el centro comercial Plaza Carolina, y se robaron tres motoras valoradas en $35,000, confirmó la Policía.
Según el informe preliminar, una empleada del local, de 24 años, denunció que tres individuos -uno de ellos armado-, anunciaron el robo, y mediante intimidación, lograron apropiarse de tres motoras de exhibición.
Tras reportarse el robo, personal de la División de Inteligencia, en unión a unidades investigativas de la Policía, logró recuperar dos de las motoras en la comunidad Las Cuevas, en el municipio de Loíza.
Mientras, la tercera motora fue abandonada por los asaltantes en la entrada de la tienda Capri, ubicada en el mencionado centro comercial.
Además, en el área se ocupó una guagua Kia Sportage blanca, la cual figuraba como hurtada mediante apropiación ilegal, en Loíza, y que se presume fue utilizada por los sospechosos en la comisión del delito.
El agente Eduardo Santos, adscrito a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, se hizo a cargo de la pesquisa.
