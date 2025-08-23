Opinión
23 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Balacera deja a cuatro hombres heridos en Juncos

Uno de los heridos se encuentra en condición de cuidado, confirmó el Negociado de la Policía

23 de agosto de 2025 - 4:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ambas víctimas estaban dentro de un vehículo al momento de la balacera. (GFR Media)
El incidente ocurrió durante la madrugada del sábado.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una balacera registrada en la madrugada del sábado dejó a cuatro hombres heridos, uno de ellos en condición de cuidado, en el kilómetro 1 de la carretera PR-928, en el barrio Lirios Dorados en Juncos.

RELACIONADAS

Según el informe del Negociado de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre de 32 años con múltiples heridas de bala.

La Uniformada confirmó que el perjudicado fue atendido por paramédicos en la escena y trasladado de inmediato a una institución hospitalaria, donde fue evaluado y permanece en condición delicada de salud.

Otros tres hombres, de 56, 41 y 19 años, también resultaron heridos en el mismo incidente. Estos fueron llevados en vehículos privados a diferentes hospitales para recibir atención médica, confirmó la Policía.

El agente Pedro González, de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, está a cargo de la pesquisa, cuyas circunstancias aún se encuentran bajo análisis.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICBalaceras
Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
