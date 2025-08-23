Balacera deja a cuatro hombres heridos en Juncos

Una balacera registrada en la madrugada del sábado dejó a cuatro hombres heridos, uno de ellos en condición de cuidado, en el kilómetro 1 de la carretera PR-928, en el barrio Lirios Dorados en Juncos.

Según el informe del Negociado de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre de 32 años con múltiples heridas de bala.

La Uniformada confirmó que el perjudicado fue atendido por paramédicos en la escena y trasladado de inmediato a una institución hospitalaria, donde fue evaluado y permanece en condición delicada de salud.

Otros tres hombres, de 56, 41 y 19 años, también resultaron heridos en el mismo incidente. Estos fueron llevados en vehículos privados a diferentes hospitales para recibir atención médica, confirmó la Policía.