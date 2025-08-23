Balacera deja a cuatro hombres heridos en Juncos
Uno de los heridos se encuentra en condición de cuidado, confirmó el Negociado de la Policía
23 de agosto de 2025 - 4:45 PM
23 de agosto de 2025 - 4:45 PM
Una balacera registrada en la madrugada del sábado dejó a cuatro hombres heridos, uno de ellos en condición de cuidado, en el kilómetro 1 de la carretera PR-928, en el barrio Lirios Dorados en Juncos.
Según el informe del Negociado de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre de 32 años con múltiples heridas de bala.
La Uniformada confirmó que el perjudicado fue atendido por paramédicos en la escena y trasladado de inmediato a una institución hospitalaria, donde fue evaluado y permanece en condición delicada de salud.
Otros tres hombres, de 56, 41 y 19 años, también resultaron heridos en el mismo incidente. Estos fueron llevados en vehículos privados a diferentes hospitales para recibir atención médica, confirmó la Policía.
El agente Pedro González, de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, está a cargo de la pesquisa, cuyas circunstancias aún se encuentran bajo análisis.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: