Dejan en libertad a esposo de mujer fallecida en Hatillo mientras esperan por Forenses

Las autoridades dejaron en libertad al esposo de una mujer que fue encontrada sin vida, mientras buscan corroborar la versión de que se lanzó de un vehículo en Hatillo.

La mujer fue identificada como Marilyn González Rivera, de 53 años.

Según el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, Carlos Vélez, el individuo fue entrevistado por la Fiscalía antes de permitirle irse, aunque con la advertencia de que sería citado nuevamente.

“Vamos a continuar. Tengo a todo el personal buscando cámaras, verificando si hay algún testigo (que estuvo) cerca del lugar. Ya cuando tengamos todo claro, se consulta para Fiscalía para determinar si lo cita nuevamente”, dijo Vélez, en entrevista con TeleOnce.

Cuando le preguntaron si de las entrevistas se desprendía algún indicio de que hubiera habido una discusión dentro del vehículo, el capitán dijo que el hombre “se ha mantenido en que fue ella que se tiró del vehículo”.

Para corroborar la versión, Vélez indicó que esperan por el Instituto de Ciencias Forenses para conocer oficialmente la causa de muerte.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, González Rivera presuntamente se lanzó del vehículo Jeep American color blanco mientras se encontraba en movimiento por el estacionamiento del centro comercial La Ceiba Shopping Village, ubicado en la PR-2 en el barrio Pueblo, de Hatillo, en la noche del domingo pasado.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron el cuerpo de la mujer sobre el pavimento y los paramédicos certificaron que no tenía signos vitales.

Los primeros policías que llegaron a la escena observaron que un hombre se encontraba llorando sobre el cuerpo y decía “no me hagas esto”.

Los oficiales que se le acercaron para solicitarle información, pudieron percatarse de que el hombre expelía olor a alcohol, mientras que otra persona indicó al uniformado que había visto al hombre conduciendo el Jeep.