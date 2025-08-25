Opinión
25 de agosto de 2025
83°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere una mujer que presuntamente se lanzó de un vehículo en movimiento en Hatillo

La Policía arrestó al esposo de la víctima por manejar en presunto estado de embriaguez

25 de agosto de 2025 - 7:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó hoy de dos casos recientes de llamadas a personas reclamando el pago de miles de dólares para liberar a sus hijas. (GFR Media)
La Uniformada identificó a la mujer como Marilyn González Rivera, de 53 años y residente de Hatillo.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga la muerte de una mujer de 53 años, reportada en la noche del domingo, en el estacionamiento de un centro comercial en Hatillo.

RELACIONADAS

La Uniformada identificó a la mujer como Marilyn González Rivera, de 53 años y residente de Hatillo.

De acuerdo con la investigación preliminar, González Rivera presuntamente se lanzó del vehículo Jeep American color blanco, mientras se encontraba en movimiento por el estacionamiento del centro comercial La Ceiba Shopping Village, ubicado en la PR-2 en el barrio Pueblo, de Hatillo.

Personal de Emergencias Médicas que llegó a la escena confirmó que la mujer no presentaba signos vitales.

“En la escena fue arrestado su esposo, (de) 53 años, por conducir un vehículo Jeep American color blanco en violación a la Ley 22 de tránsito (conducir en estado de embriaguez)”, precisó la Uniformada. Una prueba para detectar alcohol en el organismo que se le realizó al hombre arrojó un resultado de .115%. El límite para un conductor es 0.08%.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo y la fiscal Evelyn Trinidad Martell investigan el caso.

---

La Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrecen ayuda confidencial para casos de abuso, maltrato o violencia de género. Ante emergencias, llama al 9-1-1. Para reportar un patrón de violencia, comunícate con la Policía al 787-792-6734 o 787-343-2020, o con la Oficina de la Procuradora de las Mujeres al 787-722-2977. Mientras, la Línea PAS brinda apoyo 24/7 para crisis de salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, depresión o violencia de género. Llama al 9-8-8 o al 1-800-981-0023.

