Muere una mujer que presuntamente se lanzó de un vehículo en movimiento en Hatillo

La Policía investiga la muerte de una mujer de 53 años, reportada en la noche del domingo, en el estacionamiento de un centro comercial en Hatillo.

La Uniformada identificó a la mujer como Marilyn González Rivera, de 53 años y residente de Hatillo.

De acuerdo con la investigación preliminar, González Rivera presuntamente se lanzó del vehículo Jeep American color blanco, mientras se encontraba en movimiento por el estacionamiento del centro comercial La Ceiba Shopping Village, ubicado en la PR-2 en el barrio Pueblo, de Hatillo.

Personal de Emergencias Médicas que llegó a la escena confirmó que la mujer no presentaba signos vitales.

“En la escena fue arrestado su esposo, (de) 53 años, por conducir un vehículo Jeep American color blanco en violación a la Ley 22 de tránsito (conducir en estado de embriaguez)”, precisó la Uniformada. Una prueba para detectar alcohol en el organismo que se le realizó al hombre arrojó un resultado de .115%. El límite para un conductor es 0.08%.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo y la fiscal Evelyn Trinidad Martell investigan el caso.

