Pierde el control de motora y choca contra poste del tendido eléctrico: muere motociclista en Naranjito
El hombre de 30 años falleció en el lugar del impacto, en la PR-165
25 de agosto de 2025 - 6:53 AM
La Policía investiga un accidente de tránsito reportado en la madrugada de este lunes, en la PR-165 en Naranjito, el cual cobró la vida de un motociclista.
De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, el hombre manejaba por el kilómetro 1.7 de la mencionada vía, en el barrio Lomas García, de Naranjito, a eso de la 1:00 a.m.
“Un hombre de 30 años, quien conducía una motora marca Taizhou Zhongneng, Tank 200 de color gris claro, al llegar al kilómetro 1.7, perdió el control y dominio de la motora saliendo de la vía de rodaje, impactando un poste de alumbrado eléctrico que ubicaba a orillas de la carretera“, detalló la Uniformada.
El individuo recibió heridas de gravedad a raíz del impacto, las cuales provocaron su muerte en el lugar.
De inmediato, no se precisó la identidad del motociclista.
La Policía Municipal de Bayamón se encargó de la investigación inicial. La pesquisa quedó en manos de personal adscrito a Patrullas de Carreteras de Bayamón y el fiscal Isaías Ojeda.
