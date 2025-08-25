Opinión
25 de agosto de 2025
79°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pierde el control de motora y choca contra poste del tendido eléctrico: muere motociclista en Naranjito

El hombre de 30 años falleció en el lugar del impacto, en la PR-165

25 de agosto de 2025 - 6:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La motocicleta en la que transitaba la víctima tenía una tablilla de cartón con numeración que corresponde a un automóvil reportado hurtado. (GFR Media)
El hombre manejaba por el kilómetro 1.7 de laPR-165, en el barrio Lomas García, de Naranjito, a eso de la 1:00 a.m.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga un accidente de tránsito reportado en la madrugada de este lunes, en la PR-165 en Naranjito, el cual cobró la vida de un motociclista.

RELACIONADAS

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, el hombre manejaba por el kilómetro 1.7 de la mencionada vía, en el barrio Lomas García, de Naranjito, a eso de la 1:00 a.m.

“Un hombre de 30 años, quien conducía una motora marca Taizhou Zhongneng, Tank 200 de color gris claro, al llegar al kilómetro 1.7, perdió el control y dominio de la motora saliendo de la vía de rodaje, impactando un poste de alumbrado eléctrico que ubicaba a orillas de la carretera“, detalló la Uniformada.

El individuo recibió heridas de gravedad a raíz del impacto, las cuales provocaron su muerte en el lugar.

De inmediato, no se precisó la identidad del motociclista.

La Policía Municipal de Bayamón se encargó de la investigación inicial. La pesquisa quedó en manos de personal adscrito a Patrullas de Carreteras de Bayamón y el fiscal Isaías Ojeda.

Tags
Policía de Puerto RicoNaranjitoAccidentes de TránsitoMotorasBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
