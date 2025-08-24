Opinión
Suscriptores
24 de agosto de 2025
90°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a un surfista arrastrado por la corriente del mar en Dorado

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:12 a.m.

24 de agosto de 2025 - 12:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La unidad Aérea de FURA, Guardia Costera, distintas unidades policiacas y municipales participan de la búsqueda. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades buscan a un surfista que habría sido arrastrado por corrientes marinas en la mañana de este domingo, en Dorado.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:12 a.m., en la calle Kennedy, en un área cercana al condominio Vista del Mar.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó que un hombre que “se encontraba practicando el deporte de surfing, en la mencionada playa y fue arrastrado por las corrientes marinas”.

“La situación activó una respuesta inmediata por parte de las autoridades”, indicó la Policía en un comunicado de prensa. “El área no cuenta con fácil acceso, lo cual complica los trabajos de búsqueda”.

Al momento, el hombre no ha sido identificado, pero fue descrito de aproximadamente 31 años, tez trigueña, cabello color negro, ojos marrones, una estatura de 5’8”, peso de unas 160 libras, y tatuajes en ambos brazos y espalda.

Unidades aéreas de FURA y la Guardia Costera, así como distintas unidades policíacas y municipales, están realizando la búsqueda.

La agente Zeneida Soto Cruz, supervisada por el sargento Johnny Figueroa adscritos al distrito policíaco antes mencionados, se hicieron cargo de la investigación.

Persona ahogada en Loíza

Mientras, en una persona falleció ahogada en la mañana de este domingo en un área de la playa de Loíza, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:31 a.m., frente a los kioskos en la playa Chatarra en la “Pocita” de Loíza.

En la mañana de este domingo, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan había informado que las condiciones del mar estaban peligrosas, con erosión costera y corrientes marinas amenazantes a la vida.

