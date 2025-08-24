Onda tropical podría pasar como una depresión tropical al sur de Puerto Rico
Los pronósticos apuntan a que se mantendrá en el mar Caribe
24 de agosto de 2025 - 8:38 AM
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó este domingo que una onda tropical pudiera pasar como depresión tropical al sur de Puerto Rico este martes.
El boletín de las 8:00 de la mañana de este domingo indicaba que el sistema de lluvias y tormentas eléctricas asociadas con la onda tropical ubicada a unas 200 millas al este de las Islas de Barlovento había aumentado desde ayer.
Por lo menos, hasta el momento, la onda no parece tener una circulación de superficie.
“Este sistema todavía podría convertirse en una depresión tropical durante el próximo día o dos”, apuntó el Centro Nacional de Huracanes.
El Centro Nacional de Huracanes informó que la onda tropical tiene un 40% de posibilidad de desarrollo en los próximos dos a siete días.
Señaló que se mueve “rápidamente hacia el oeste a aproximadamente de 20 a 25 mph (millas por hora), pasando a través de las Islas de Sotavento a las últimas horas de hoy y la primera hora del lunes”.
“Independientemente del desarrollo, son probables fuertes lluvias localmente y vientos con ráfagas”, expuso.
No obstante, “se espera que el sistema alcance el centro del mar Caribe el martes, donde se pronostica que las condiciones se vuelvan menos favorables para un desarrollo adicional”.
La agencia federal indicó que un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está programado para investigar el sistema esta tarde, si es necesario.
