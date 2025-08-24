Opinión
24 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Onda tropical podría pasar como una depresión tropical al sur de Puerto Rico

Los pronósticos apuntan a que se mantendrá en el mar Caribe

24 de agosto de 2025 - 8:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Centro Nacional de Huracanes informó que la onda tropical (que representa la "x" naranja) tiene un 40% de posibilidad de desarrollo en los próximos dos a siete días. (NHC/NOAA)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos indicó este domingo que una onda tropical pudiera pasar como depresión tropical al sur de Puerto Rico este martes.

RELACIONADAS

El boletín de las 8:00 de la mañana de este domingo indicaba que el sistema de lluvias y tormentas eléctricas asociadas con la onda tropical ubicada a unas 200 millas al este de las Islas de Barlovento había aumentado desde ayer.

Por lo menos, hasta el momento, la onda no parece tener una circulación de superficie.

“Este sistema todavía podría convertirse en una depresión tropical durante el próximo día o dos”, apuntó el Centro Nacional de Huracanes.

El Centro Nacional de Huracanes informó que la onda tropical tiene un 40% de posibilidad de desarrollo en los próximos dos a siete días.

Señaló que se mueve “rápidamente hacia el oeste a aproximadamente de 20 a 25 mph (millas por hora), pasando a través de las Islas de Sotavento a las últimas horas de hoy y la primera hora del lunes”.

“Independientemente del desarrollo, son probables fuertes lluvias localmente y vientos con ráfagas”, expuso.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico?

Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

No obstante, “se espera que el sistema alcance el centro del mar Caribe el martes, donde se pronostica que las condiciones se vuelvan menos favorables para un desarrollo adicional”.

La agencia federal indicó que un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos está programado para investigar el sistema esta tarde, si es necesario.

Centro Nacional de HuracanesOndas tropicalesDepresión tropicalMeteorologíaTiempo en Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
