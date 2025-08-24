Opinión
Feriados
24 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
Noticias
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¡Cuidado! Emiten aviso de calor extremo para la mayoría de Puerto Rico

También alertaron sobre riesgo alto de resacas y corrientes marinas

24 de agosto de 2025 - 8:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El aviso aplica a casi todo Puerto Rico entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. (Ross D. Franklin)
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este domingo un aviso de calor extremo para la mayoría de los municipios de Puerto Rico.

RELACIONADAS

El meteorólogo del SNM, Manuel Ramos, explicó que “los avisos y advertencias son cuando los índices de calor son de 108 grados” (Fahrenheit).

El aviso está en efecto desde las 10:00 de la mañana hasta 5:00 de la tarde de este domingo.

“Seguimos con vientos del sureste. Esto tiende a traer aire más caliente desde el sur, del Caribe”, sostuvo Ramos.

Apuntó que afectará a “sectores urbanos y costeros que deben pasar estos índices, incluyendo el valle de Caguas”.

Mientras, dijo que para las islas municipio de Vieques y Culebra hay en efecto una advertencia de calor elevado.

Alertas del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.
Alertas del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. (NHC/NOAA)

Luego, para la tarde, se esperan episodios de aguaceros y tronadas en algunos sectores, dijo Ramos.

“Aunque en términos meteorológicos es un día más de transición, tenemos una vaguada que se está alejando y una alta presión que está entrando. Pero, con la humedad que queda de la onda tropical, los efectos locales y el calor diurno, pues esperamos que durante la tarde surjan aguaceros y tronadas desde el interior hacia el norte, noroeste de Puerto Rico”, agregó.

“También es posible para el área del Yunque y esa porción este”, abundó. “Esperamos otra tarde activa, no al nivel de ayer, pero sí aguaceros y tronadas que se formen nuevamente”.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico?

¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Asimismo, dijo que una masa de particulado de polvo del desierto del Sahara comenzará llegara a llegar esta noche. Esperan que llegue a “niveles moderados localmente altos” y estaría en el área hasta el martes.

Peligro en el mar

Por otro lado, Ramos dijo el SNM emitió una advertencia de resacas fuertes y un riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte, entre de Rincón a Ceiba.

Añadió que “para Culebra, también una advertencia de resacas fuertes y un riesgo alto de corrientes marinas, y para Vieques un riesgo alto de corrientes marinas. También hay una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas para aguas del Atlántico, cercanas al oeste y pasaje de la Mona y Anegada”.

“Tenemos marejadas de lo que fue Erin. De cuando era huracán, dejó marejadas que siguen llegando. Así que para la costa norte de Puerto Rico”, expuso.

Alertas del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.
Alertas del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. (NHC/NOAA)

Más al norte está la tormenta tropical Fernand, que por el momento no representa algún riesgo para la costa este de América del Norte.

Al sur de Puerto Rico está el Invest 99L. Ramos dijo que el boletín de las 2:00 de la madrugada de este domingo lo tenía en dirección hacia el oeste, sobre aguas del mar Caribe, pasando al sur de Puerto Rico alrededor del martes, con un 40% de posibilidad de desarrollo. De todas formas, anticipó que el campo de humedad tendrá algún efecto indirecto durante la semana.

Servicio Nacional de Meteorología Calor extremo Ondas tropicales Tiempo en Puerto Rico Meteorología calor Breaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Noticias
