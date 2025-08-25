Identifican a hombre que murió ahogado en playa de Loíza
Llegó a ser rescatado del agua, pero no pudieron salvarle la vida
24 de agosto de 2025 - 12:08 PM
Actualizado el 25 de agosto de 2025 - 8:25 AM
24 de agosto de 2025 - 12:08 PM
Actualizado el 25 de agosto de 2025 - 8:25 AM
Un hombre de 37 años falleció ahogada en la mañana de este domingo en un área de la playa Chatarra de Loíza, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados a eso de las 10:31 a.m., frente a los kioskos, en la “pocita”.
Según la información preliminar, el hombre identificado como Jose F. Rossi Garcia, de 37 años y residente de Guaynabo, fue rescatado del agua por personal de la Guardia Costera y fue llevado a una institución hospitalaria, donde el médico de turno indicó que llegó sin signos vitales.
Personal de la División de Homicidios de Carolina se hará cargo de la investigación junto con el fiscal de turno.
En la mañana de este domingo, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan había informado que las condiciones del mar están peligrosas, con erosión costera y corrientes marinas amenazantes a la vida.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: