Identifican a hombre que murió ahogado en playa de Loíza

Un hombre de 37 años falleció ahogada en la mañana de este domingo en un área de la playa Chatarra de Loíza, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:31 a.m., frente a los kioskos, en la “pocita”.

Según la información preliminar, el hombre identificado como Jose F. Rossi Garcia, de 37 años y residente de Guaynabo, fue rescatado del agua por personal de la Guardia Costera y fue llevado a una institución hospitalaria, donde el médico de turno indicó que llegó sin signos vitales.

Personal de la División de Homicidios de Carolina se hará cargo de la investigación junto con el fiscal de turno.