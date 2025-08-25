Investigan las muertes violentas de dos hombres en Hato Rey y Bayamón

Dos hombres murieron baleados en la noche del domingo en incidentes separados reportados en Hato Rey y Bayamón.

El primero de estos se reportó en el residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey. La Policía precisó que, a eso de las 7:38 p.m., se reportó la presencia de una persona herida de bala en el edificio 1 del complejo de vivienda pública.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de Rubén Yarred Ruiz Martínez, de 32 años. Este “presentaba heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el acto”, indicó la Uniformada.

El agente José González, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, y la fiscal Ana M. Martínez Orama se hicieron cargo de la investigación.

Horas después, a eso de las 10:23 p.m., se reportó, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, una muerte violenta en la urbanización Royal Town, en Bayamón.

Los agentes que llegaron al lugar dieron con el occiso, quien fue identificado en la escena por familiares como Kevin Joel Centeno Rosado, de 23 años. Este murió en el lugar a causa de las heridas de bala que recibió, precisó la Policía en un informe preliminar.

De inmediato, no se han realizado arrestos relacionados con este crimen, destacó la Uniformada.