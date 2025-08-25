Opinión
25 de agosto de 2025
79°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan las muertes violentas de dos hombres en Hato Rey y Bayamón

Los occisos fueron identificados por familiares que llegaron a los lugares donde se reportaron los asesinatos

25 de agosto de 2025 - 6:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó que, de inmediato, no se han realizado arrestos relacionados con el crimen en Bayamón. (Alex Figueroa Cancel)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Dos hombres murieron baleados en la noche del domingo en incidentes separados reportados en Hato Rey y Bayamón.

El primero de estos se reportó en el residencial Manuel A. Pérez, en Hato Rey. La Policía precisó que, a eso de las 7:38 p.m., se reportó la presencia de una persona herida de bala en el edificio 1 del complejo de vivienda pública.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de Rubén Yarred Ruiz Martínez, de 32 años. Este “presentaba heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el acto”, indicó la Uniformada.

El agente José González, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, y la fiscal Ana M. Martínez Orama se hicieron cargo de la investigación.

Horas después, a eso de las 10:23 p.m., se reportó, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, una muerte violenta en la urbanización Royal Town, en Bayamón.

Los agentes que llegaron al lugar dieron con el occiso, quien fue identificado en la escena por familiares como Kevin Joel Centeno Rosado, de 23 años. Este murió en el lugar a causa de las heridas de bala que recibió, precisó la Policía en un informe preliminar.

De inmediato, no se han realizado arrestos relacionados con este crimen, destacó la Uniformada.

El fiscal Isaías Ojeda y agentes del precinto de Bayamón Sur y de la División de Homicidios del CIC de Bayamón laboran en la pesquisa.

