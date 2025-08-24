Buscan a turista arrastrado por corrientes marinas en Manatí

Las autoridades buscan dar esta tarde con el paradero de un hombre que se encontraba en la zona de las piedras de Mar Chiquita, en Manatí, cuando cayó al agua y fue arrastrado por la corriente.

De acuerdo a una publicación compartida por el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), el hombre -un turista- cayó de las piedras que bordean una de las reconocidas pozas del municipio.

Al momento, no hay información adicional sobre la identidad de la persona, mientras la Policía y FURA también se sumaron a la búsqueda.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió, más temprano, que las condiciones marítimas en Puerto Rico estarían peligrosas debido a fuertes resacas y corrientes marinas.

De hecho, este es el tercer incidente reportado en las playas el domingo.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

El primer caso ocurrió en la playa Chatarra de Loíza donde un hombre también fue arrastrado por las corrientes y falleció, pese a ser rescatado por las autoridades.

1 / 17 | Impacto en Aguadilla: fuerte oleaje desprende parte del icónico muelle de la playa Crash Boat. El fuerte oleaje que fue parte del impacto indirecto del huracán Erin causó estragos en Aguadilla, donde colapsó parte del muelle en la popular playa Crash Boat. - Suministradas/Kristian González Díaz - Municipio de Aguadilla 1 / 17 Impacto en Aguadilla: fuerte oleaje desprende parte del icónico muelle de la playa Crash Boat El fuerte oleaje que fue parte del impacto indirecto del huracán Erin causó estragos en Aguadilla, donde colapsó parte del muelle en la popular playa Crash Boat. Suministradas/Kristian González Díaz - Municipio de Aguadilla Compartir