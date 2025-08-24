Buscan a turista arrastrado por corrientes marinas en Manatí
En lo que sería el tercer caso de esta naturaleza en el día, las autoridades indicaron que el hombre cayó de unas piedras
24 de agosto de 2025 - 3:32 PM
24 de agosto de 2025 - 3:32 PM
Las autoridades buscan dar esta tarde con el paradero de un hombre que se encontraba en la zona de las piedras de Mar Chiquita, en Manatí, cuando cayó al agua y fue arrastrado por la corriente.
De acuerdo a una publicación compartida por el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), el hombre -un turista- cayó de las piedras que bordean una de las reconocidas pozas del municipio.
Al momento, no hay información adicional sobre la identidad de la persona, mientras la Policía y FURA también se sumaron a la búsqueda.
📢Tal como alertaron el NMEAD, el US National Weather Service San Juan Puerto Rico y el Gobierno de Puerto Rico, las...Posted by Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres-NMEAD on Sunday 24 August 2025
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió, más temprano, que las condiciones marítimas en Puerto Rico estarían peligrosas debido a fuertes resacas y corrientes marinas.
De hecho, este es el tercer incidente reportado en las playas el domingo.
El primer caso ocurrió en la playa Chatarra de Loíza donde un hombre también fue arrastrado por las corrientes y falleció, pese a ser rescatado por las autoridades.
El segundo caso ocurrió en Dorado, cerca del condominio Vista del Mar donde un surfista que practicaba el deporte también fue arrastrado por las corrientes. En ese caso, las autoridades continúan buscando al desaparecido.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: