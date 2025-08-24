Opinión
Feriados
24 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a turista arrastrado por corrientes marinas en Manatí

En lo que sería el tercer caso de esta naturaleza en el día, las autoridades indicaron que el hombre cayó de unas piedras

24 de agosto de 2025 - 3:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La persona se encontraba en la zona de las piedras de la playa. (David Villafañe)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las autoridades buscan dar esta tarde con el paradero de un hombre que se encontraba en la zona de las piedras de Mar Chiquita, en Manatí, cuando cayó al agua y fue arrastrado por la corriente.

RELACIONADAS

De acuerdo a una publicación compartida por el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), el hombre -un turista- cayó de las piedras que bordean una de las reconocidas pozas del municipio.

Al momento, no hay información adicional sobre la identidad de la persona, mientras la Policía y FURA también se sumaron a la búsqueda.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió, más temprano, que las condiciones marítimas en Puerto Rico estarían peligrosas debido a fuertes resacas y corrientes marinas.

De hecho, este es el tercer incidente reportado en las playas el domingo.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

El primer caso ocurrió en la playa Chatarra de Loíza donde un hombre también fue arrastrado por las corrientes y falleció, pese a ser rescatado por las autoridades.

El fuerte oleaje que fue parte del impacto indirecto del huracán Erin causó estragos en Aguadilla, donde colapsó parte del muelle en la popular playa Crash Boat.El fuerte oleaje que fue parte del impacto indirecto del huracán Erin causó estragos en Aguadilla, donde colapsó parte del muelle en la popular playa Crash Boat.Las lluvias registradas en el fin de semana ocasionaron daños en otras áreas del municipio, como el reconocido Rompeolas, donde “unas palmas gigantes y zafacones instalados cayeron en las vías”, explicó Roldán este domingo a El Nuevo Día.
1 / 17 | Impacto en Aguadilla: fuerte oleaje desprende parte del icónico muelle de la playa Crash Boat. El fuerte oleaje que fue parte del impacto indirecto del huracán Erin causó estragos en Aguadilla, donde colapsó parte del muelle en la popular playa Crash Boat. - Suministradas/Kristian González Díaz - Municipio de Aguadilla

El segundo caso ocurrió en Dorado, cerca del condominio Vista del Mar donde un surfista que practicaba el deporte también fue arrastrado por las corrientes. En ese caso, las autoridades continúan buscando al desaparecido.

Breaking News Corrientes submarinas peligrosas Manatí Mar Chiquita NMEAD
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
