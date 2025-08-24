Investigan incendio de varios vehículos en un estacionamiento en Aguadilla

Las autoridades investigan el incendio de varios vehículos en la madrugada de este domingo en Aguadilla, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:24 a.m., en el estacionamiento de Automeca, en ese pueblo.

Según la información preliminar, el guardia de seguridad de un edificio aledaño “escuchó un estallido y acto seguido se percató del incendio. Al personarse los agentes al lugar encontraron varios vehículos quemados en su totalidad y otros vehículos con daños parciales. Personal del Cuerpo de Bomberos extinguieron el fuego”.

En el comunicado policíaco se indicó, además, que no reportaron personas heridas en medio del incidente.