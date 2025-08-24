Investigan incendio de varios vehículos en un estacionamiento en Aguadilla
Según la Policía, el incidente ocurrió en la madrugada de este domingo
24 de agosto de 2025 - 1:52 PM
Las autoridades investigan el incendio de varios vehículos en la madrugada de este domingo en Aguadilla, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados a eso de las 4:24 a.m., en el estacionamiento de Automeca, en ese pueblo.
Según la información preliminar, el guardia de seguridad de un edificio aledaño “escuchó un estallido y acto seguido se percató del incendio. Al personarse los agentes al lugar encontraron varios vehículos quemados en su totalidad y otros vehículos con daños parciales. Personal del Cuerpo de Bomberos extinguieron el fuego”.
En el comunicado policíaco se indicó, además, que no reportaron personas heridas en medio del incidente.
El agente Galván, de la Policía Municipal de Aguadilla, investigó preliminarmente y refirió el caso al agente Kenneth Colón Hernández, de la División de Explosivos de Aguadilla, quien continuará con la investigación.
