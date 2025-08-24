Opinión
24 de agosto de 2025
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan incendio de varios vehículos en un estacionamiento en Aguadilla

Según la Policía, el incidente ocurrió en la madrugada de este domingo

24 de agosto de 2025 - 1:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos fueron reportados a eso de las 4:24 a.m., en el estacionamiento de Automeca en Aguadilla. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan el incendio de varios vehículos en la madrugada de este domingo en Aguadilla, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 4:24 a.m., en el estacionamiento de Automeca, en ese pueblo.

Según la información preliminar, el guardia de seguridad de un edificio aledaño “escuchó un estallido y acto seguido se percató del incendio. Al personarse los agentes al lugar encontraron varios vehículos quemados en su totalidad y otros vehículos con daños parciales. Personal del Cuerpo de Bomberos extinguieron el fuego”.

En el comunicado policíaco se indicó, además, que no reportaron personas heridas en medio del incidente.

El agente Galván, de la Policía Municipal de Aguadilla, investigó preliminarmente y refirió el caso al agente Kenneth Colón Hernández, de la División de Explosivos de Aguadilla, quien continuará con la investigación.

Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura.
