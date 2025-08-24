El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió el sábado una advertencia de inundaciones para varios pueblos que experimentaron fuertes aguaceros y también vientos y tronadas.

Tronada con fuertes vientos causó estragos en el Frente Marítimo de Cataño. El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió el sábado una advertencia de inundaciones para varios pueblos que experimentaron fuertes aguaceros y también vientos y tronadas.

Una tronada con aguaceros y vientos se dejó sentir en el frente portuario de Cataño en la tarde del sábado, causando, entre otras cosas, daños a las estructuras de varios comerciantes.

El portavoz de prensa del Municipio, Elliot Rivera, informó que varias carpas, sillas y otras pertenencias de comerciantes se vieron afectadas.

Las fotografías divulgadas también muestran lo que parecía ser un kiosko volcado sobre unos vehículos en un estacionamiento.

Mientras, otra imagen presenta a personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Cataño recogiendo múltiples ramas que cayeron sobre la carretera.

A eso de las 2:45 p.m. del sábado, el evento provocó que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitiera una advertencia de inundaciones repentinas para Cataño, así como para Bayamón, Guaynabo y Toa Baja.