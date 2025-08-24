Opinión
24 de agosto de 2025
88°bruma
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tronada con fuertes vientos causó estragos en el Frente Marítimo de Cataño

Entre otras cosas, dejó daños en las estructuras temporeras de algunos comerciantes

24 de agosto de 2025 - 10:52 AM

Updated At

Actualizado el 24 de agosto de 2025 - 10:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió el sábado una advertencia de inundaciones para varios pueblos que experimentaron fuertes aguaceros y también vientos y tronadas.Cataño fue uno de los pueblos impactados y, en la tarde, fuertes vientos afectaron partes del pueblo. El portavoz de prensa del Municipio, Elliot Rivera, informó que varias carpas, sillas y otras pertenencias de comerciantes se vieron afectadas.
1 / 13 | Tronada con fuertes vientos causó estragos en el Frente Marítimo de Cataño. El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió el sábado una advertencia de inundaciones para varios pueblos que experimentaron fuertes aguaceros y también vientos y tronadas. - Suministrada
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una tronada con aguaceros y vientos se dejó sentir en el frente portuario de Cataño en la tarde del sábado, causando, entre otras cosas, daños a las estructuras de varios comerciantes.

El portavoz de prensa del Municipio, Elliot Rivera, informó que varias carpas, sillas y otras pertenencias de comerciantes se vieron afectadas.

Las fotografías divulgadas también muestran lo que parecía ser un kiosko volcado sobre unos vehículos en un estacionamiento.

Contar cinco segundos: este es el truco para protegerte de una tronada

Contar cinco segundos: este es el truco para protegerte de una tronada

Lo que debes y nunca debes hacer durante una tormenta eléctrica, explica el veterano meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Mientras, otra imagen presenta a personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Cataño recogiendo múltiples ramas que cayeron sobre la carretera.

A eso de las 2:45 p.m. del sábado, el evento provocó que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitiera una advertencia de inundaciones repentinas para Cataño, así como para Bayamón, Guaynabo y Toa Baja.

Entre varios detalles, la alerta indicaba que se podían registrar vientos de entre 40 a 45 millas por hora.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
