Tronada con fuertes vientos causó estragos en el Frente Marítimo de Cataño
Entre otras cosas, dejó daños en las estructuras temporeras de algunos comerciantes
24 de agosto de 2025 - 10:52 AM
Actualizado el 24 de agosto de 2025 - 10:55 AM
Una tronada con aguaceros y vientos se dejó sentir en el frente portuario de Cataño en la tarde del sábado, causando, entre otras cosas, daños a las estructuras de varios comerciantes.
El portavoz de prensa del Municipio, Elliot Rivera, informó que varias carpas, sillas y otras pertenencias de comerciantes se vieron afectadas.
Las fotografías divulgadas también muestran lo que parecía ser un kiosko volcado sobre unos vehículos en un estacionamiento.
Mientras, otra imagen presenta a personal de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Cataño recogiendo múltiples ramas que cayeron sobre la carretera.
A eso de las 2:45 p.m. del sábado, el evento provocó que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitiera una advertencia de inundaciones repentinas para Cataño, así como para Bayamón, Guaynabo y Toa Baja.
Entre varios detalles, la alerta indicaba que se podían registrar vientos de entre 40 a 45 millas por hora.
