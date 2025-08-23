Opinión
23 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cancelan advertencia de inundaciones para varios pueblos que experimentaron aguaceros y tronadas

El Servicio Nacional de Meteorología anticipó que un campo de humedad del Invest 90L propiciaría el desarrollo de lluvia

23 de agosto de 2025 - 3:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Noreste, Puerto Rico, Agosto 14, 2024 - MCD - FOTOS para ilustrar una historia sobre el paso de la tormenta tropical Ernesto. EN LA FOTO vehículos que transitaban por la PR3 en Luquillo esparcían el agua empozada en carretera . FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este sábado una advertencia de inundaciones para varios pueblos que experimentaron fuertes aguaceros.

RELACIONADAS

Según la dependencia federal, los siguientes municipios estuvieron bajo advertencia:

  • Añasco, Corozal, Naranjito, Vega Alta, Toa Alta y Dorado: expiró a las 4:45 p.m.
  • Cataño, Toa Baja, Guaynabo y Bayamón: hexpiró a las 5:45 p.m.
  • Arecibo y Utuado: expiró a las 5:45 p.m.
  • Carolina y Loíza: expiró a las 6:30 p.m.

De acuerdo con el SNM, en horas de la tarde, el radar Doppler de la agencia meteorológica registró la caída de entre una a dos pulgadas de lluvia asociada a tronadas en estos pueblos.

La agencia meteorológica agregó que no descarta que esos sectores reciban entre una a dos pulgadas de agua adicional.

Aunque la Oficina de Prensa de la Policía indicó a El Nuevo Día que no ha recibido reportes de inundaciones significativas en carreteras, este medio supo sobre acumulaciones de agua en carriles del expreso Rafael Martínez Nadal, en Guaynabo.

Por su parte, el SNM recibió reportes sobre una inundación parcial cerca del Centro Metropolitano de Detención (prisión federal) en Guaynabo.

Más temprano, el meteorólogo Manuel Ramos, del SNM, informó a El Nuevo Día que este sábado sería un día de variabilidad climatológica, con zonas del este recibiendo, en la mañana, aguaceros asociados a la humedad del Invest 90L, en combinación con una vaguada en el área. El Invest 90L se convirtió, en la tarde, en la tormenta tropical Fernand.

“En horas de la tarde, el calor diurno y los efectos locales serán ayudados por la misma onda tropical para que se forman aguaceros en el interior y noroeste”, sostuvo Ramos.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoInundaciones
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 23 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
