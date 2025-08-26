Opinión
26 de agosto de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos por delitos sexuales y maltrato a menores por caso reportado en Quebradillas

El imputado es un hombre de 37 años

26 de agosto de 2025 - 11:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El imputado fue identificado como Nelfer Alexis Hernández Espinosa, de 37 años. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El juez superior Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa para arresto contra un hombre que enfrenta ocho cargos por delitos sexuales y matrato de menores.

Durante la vista, el togado evaluó la prueba que le presentó la Fiscalía en contra de Nelfer Alexis Hernández Espinosa, de 37 años, y le fijó una fianza de $800,000, a razón de $100,000 por cada cargo.

El Departamento de Justicia no precisó si el hombre, que enfrenta cargos por agresión sexual, actos lascivos, maltrato en su modalidad de abuso sexual y maltrato por conducta obscena- prestó la fianza impuesta.

Según la investigación preliminar, los hechos habrían ocurrido el 17 de julio de 2024, en Quebradillas.

“La perjudicada, mientras compartía con su expadrastro y veían una película en su residencia, fue víctima de los actos de abuso sexual al encontrarse bajo su cuidado”, dice el comunicado de prensa.

El caso estuvo a cargo del fiscal Luisberto Ramos Pagán, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, en coordinación con la agente Liz D. Cepeda Hernández, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía de Puerto Rico.

La vista preliminar fue señalada para el 10 de septiembre en el Centro Judicial de Arecibo.

Quebradillas
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
