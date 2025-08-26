Radican cargos por delitos sexuales y maltrato a menores por caso reportado en Quebradillas

El juez superior Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa para arresto contra un hombre que enfrenta ocho cargos por delitos sexuales y matrato de menores.

Durante la vista, el togado evaluó la prueba que le presentó la Fiscalía en contra de Nelfer Alexis Hernández Espinosa, de 37 años, y le fijó una fianza de $800,000, a razón de $100,000 por cada cargo.

El Departamento de Justicia no precisó si el hombre, que enfrenta cargos por agresión sexual, actos lascivos, maltrato en su modalidad de abuso sexual y maltrato por conducta obscena- prestó la fianza impuesta.

Según la investigación preliminar, los hechos habrían ocurrido el 17 de julio de 2024, en Quebradillas.

“La perjudicada, mientras compartía con su expadrastro y veían una película en su residencia, fue víctima de los actos de abuso sexual al encontrarse bajo su cuidado”, dice el comunicado de prensa.

El caso estuvo a cargo del fiscal Luisberto Ramos Pagán, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, en coordinación con la agente Liz D. Cepeda Hernández, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía de Puerto Rico.