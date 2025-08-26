Radican cargos por delitos sexuales y maltrato a menores por caso reportado en Quebradillas
El imputado es un hombre de 37 años
26 de agosto de 2025 - 11:37 AM
El juez superior Rafael Lugo Morales, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, encontró causa para arresto contra un hombre que enfrenta ocho cargos por delitos sexuales y matrato de menores.
Durante la vista, el togado evaluó la prueba que le presentó la Fiscalía en contra de Nelfer Alexis Hernández Espinosa, de 37 años, y le fijó una fianza de $800,000, a razón de $100,000 por cada cargo.
El Departamento de Justicia no precisó si el hombre, que enfrenta cargos por agresión sexual, actos lascivos, maltrato en su modalidad de abuso sexual y maltrato por conducta obscena- prestó la fianza impuesta.
Según la investigación preliminar, los hechos habrían ocurrido el 17 de julio de 2024, en Quebradillas.
“La perjudicada, mientras compartía con su expadrastro y veían una película en su residencia, fue víctima de los actos de abuso sexual al encontrarse bajo su cuidado”, dice el comunicado de prensa.
El caso estuvo a cargo del fiscal Luisberto Ramos Pagán, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, en coordinación con la agente Liz D. Cepeda Hernández, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Policía de Puerto Rico.
La vista preliminar fue señalada para el 10 de septiembre en el Centro Judicial de Arecibo.
