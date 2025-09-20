Opinión
20 de septiembre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a hombre que habría asesinado a su perro en Cabo Rojo

El sujeto de 60 años le habría disparado a su mascota

20 de septiembre de 2025 - 9:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
patita de perro (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 60 años fue arrestado tras presuntamente disparar y asesinar a su perro en la carretera 102, kilómetro 17.0, sector La Garita, en Cabo Rojo.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a los agentes sobre disparos.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron un can sin vida en el área del balcón de la residencia.

En relación con estos hechos, la Uniformada detuvo al dueño del perro, quien poseía licencia para portar armas de fuego.

El caso será consultado con la Fiscalía de Mayagüez para la posible radicación de cargos.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Noticias
