Arrestan a hombre que habría asesinado a su perro en Cabo Rojo

Un hombre de 60 años fue arrestado tras presuntamente disparar y asesinar a su perro en la carretera 102, kilómetro 17.0, sector La Garita, en Cabo Rojo.

Según el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a los agentes sobre disparos.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron un can sin vida en el área del balcón de la residencia.

En relación con estos hechos, la Uniformada detuvo al dueño del perro, quien poseía licencia para portar armas de fuego.