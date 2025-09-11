Opinión
12 de septiembre de 2025
Causa para arresto contra mujer que habría abandonado un perro en un apartamento en San Juan

Aunque la propietaria del lugar encontró al animal con vida, este no sobrevivió al tratamiento médico

11 de septiembre de 2025 - 6:56 PM

El animal estuvo solo dentro de la unidad desde el 29 de agosto, sin comida y sin agua y cuando fue encontrado por la propietaria de la vivienda, el perro estaba débil y deshidratado. (Carlos Rivera Giusti)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking News

La jueza Brenda Y. Salas Rivera, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra una mujer que presuntamente abandonó a un perro por tres semanas en un apartamento donde vivía, en el complejo Jardines de Berwind, en el municipio mencionado.

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia, Aurengelis Santos González enfrentará cargos por violar la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales luego de que dejara al perro de raza siberian husky sin alimentos ni cuidados básicos.

La denuncia habría sido presentada por la dueña del apartamento donde vivía Santos González, quien alegó que esta “abandonó la vivienda dejando al animal encerrado”. El comunicado también indica que, cuando la propietaria de la residencia logró acceso al lugar, el can se encontraba moribundo y deshidratado. Posteriormente, y tras varios días de tratamiento médico, el perro murió.

maltrato perro
maltrato perro (Suministrada)

La togada le impuso una fianza de $25,000 y pautó la vista preliminar del caso para el 24 de septiembre de 2025. Del comunicado no se desprende si la mujer pagó la fianza.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
