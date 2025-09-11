Causa para arresto contra mujer que habría abandonado un perro en un apartamento en San Juan

La jueza Brenda Y. Salas Rivera, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra una mujer que presuntamente abandonó a un perro por tres semanas en un apartamento donde vivía, en el complejo Jardines de Berwind, en el municipio mencionado.

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia, Aurengelis Santos González enfrentará cargos por violar la Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales luego de que dejara al perro de raza siberian husky sin alimentos ni cuidados básicos.

La denuncia habría sido presentada por la dueña del apartamento donde vivía Santos González, quien alegó que esta “abandonó la vivienda dejando al animal encerrado”. El comunicado también indica que, cuando la propietaria de la residencia logró acceso al lugar, el can se encontraba moribundo y deshidratado. Posteriormente, y tras varios días de tratamiento médico, el perro murió.

maltrato perro (Suministrada)