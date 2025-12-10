Opinión
Le arrebatan $13,000 de las manos a un hombre de 74 años en Aibonito

Había retirado el dinero de un banco y fue interceptado cuando llegó a su residencia

10 de diciembre de 2025 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El septuagenario fue interceptado en su residencia por un desconocido que le arrebató la bolsa donde llevaba el dinero en efectivo.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre de 74 años reportó haber sido víctima de un robo en la mañana del miércoles, cuando un desconocido supuestamente logró apropiarse de $13,000 en efectivo que este había retirado de un banco en Aibonito, informó la Policía.

Según un informe preliminar, el querellante acudió a una sucursal del Banco Popular de Puerto Rico ubicada en la PR-14 en el mencionado municipio, donde realizó un retiro por esa cantidad de dinero y regresó a su hogar a eso de las 9:45 a.m.

Al regresar a su residencia, en la misma carretera, a la altura del barrio Robles, el adulto mayor estacionó su vehículo en la marquesina y procedió a bajar cargando dos bolsas plásticas: en una llevaba medicamentos y en la otra el dinero en efectivo.

El hombre aseguró que, al abrir el portón de la marquesina, un auto color negro se abalanzó sobre él, impactándolo en la pierna izquierda. Acto seguido, un individuo con camisa negra y con el rostro cubierto descendió del vehículo y le arrebató la bolsa donde estaba el dinero en efectivo y se marchó del lugar en el auto.

El caso es investigado por la División robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito.

