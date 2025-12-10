Le arrebatan $13,000 de las manos a un hombre de 74 años en Aibonito

Un hombre de 74 años reportó haber sido víctima de un robo en la mañana del miércoles, cuando un desconocido supuestamente logró apropiarse de $13,000 en efectivo que este había retirado de un banco en Aibonito, informó la Policía.

Según un informe preliminar, el querellante acudió a una sucursal del Banco Popular de Puerto Rico ubicada en la PR-14 en el mencionado municipio, donde realizó un retiro por esa cantidad de dinero y regresó a su hogar a eso de las 9:45 a.m.

Al regresar a su residencia, en la misma carretera, a la altura del barrio Robles, el adulto mayor estacionó su vehículo en la marquesina y procedió a bajar cargando dos bolsas plásticas: en una llevaba medicamentos y en la otra el dinero en efectivo.

El hombre aseguró que, al abrir el portón de la marquesina, un auto color negro se abalanzó sobre él, impactándolo en la pierna izquierda. Acto seguido, un individuo con camisa negra y con el rostro cubierto descendió del vehículo y le arrebató la bolsa donde estaba el dinero en efectivo y se marchó del lugar en el auto.

