Hallan el cuerpo de una adulta mayor en el baño de una residencia en Toa Alta
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades
10 de diciembre de 2025 - 8:12 AM
Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una adulta mayor, reportado en la tarde del martes, en una vivienda en la carretera 159, barrio Quebrada Cruz, en Toa Alta.
Según el informe preliminar de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades de una posible persona muerta.
Al llegar los agentes a la residencia, encontraron en el baño el cuerpo en estado en descomposición de la fémina, quien no ha sido identificada.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, en unión a la fiscal Mónica Pérez, investigan los hechos.
