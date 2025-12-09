Roban tablilla de un vehículo oficial de Assmca en Arecibo
El automóvil estaba estacionado frente a una oficina regional en ese municipio cuando ocurrió el incidente
9 de diciembre de 2025 - 2:50 PM
Un empleado de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca) reportó a la Policía, a eso del mediodía del martes, que la tablilla del vehículo oficial que utilizaba fue hurtada mientras estaba estacionado frente a unas oficinas regionales de la dependencia, ubicadas en la PR-129, en Arecibo.
Según un informe preliminar, el funcionario indicó que desconocidos se apropiaron ilegalmente de la tablilla GE-14884, perteneciente a un vehículo Honda, modelo Odyssey 2025, color gris y de cuatro puertas, propiedad de Assmca.
El agente Xavier Santiago adscrito al del Precinto 107 de la Policía en Arecibo está a cargo de la investigación.
