NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban tablilla de un vehículo oficial de Assmca en Arecibo

El automóvil estaba estacionado frente a una oficina regional en ese municipio cuando ocurrió el incidente

9 de diciembre de 2025 - 2:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Desconocidos robaron la tablilla de un auto oficial de Assmca en Arecibo.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un empleado de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca) reportó a la Policía, a eso del mediodía del martes, que la tablilla del vehículo oficial que utilizaba fue hurtada mientras estaba estacionado frente a unas oficinas regionales de la dependencia, ubicadas en la PR-129, en Arecibo.

Según un informe preliminar, el funcionario indicó que desconocidos se apropiaron ilegalmente de la tablilla GE-14884, perteneciente a un vehículo Honda, modelo Odyssey 2025, color gris y de cuatro puertas, propiedad de Assmca.

El agente Xavier Santiago adscrito al del Precinto 107 de la Policía en Arecibo está a cargo de la investigación.

Agustín Criollo Oquero
