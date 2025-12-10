Opinión
NoticiasLegislatura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Asumo mi responsabilidad”: sargento de armas del Senado reacciona tras ser intervenido por la Policía

Manuel Vélez Lacomba provocó un accidente mientras, presuntamente, conducía en estado de embriaguez

10 de diciembre de 2025 - 4:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una prueba de alcohol de campo realizada a Manuel Vélez Lacomba arrojó un resultado de 0.179 por ciento. (Captura)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El sargento de armas del Senado, Manuel Vélez Lacomba, expresó este miércoles que asume “su responsabilidad” luego de una intervención por agentes de la Policía tras sufrir un accidente de tránsito mientras, presuntamente, conducía un vehículo del gobierno en estado de embriaguez.

RELACIONADAS

“En primer lugar, lamento profundamente la situación que ha provocado la intervención de la Policía de Puerto Rico conmigo durante la noche de ayer. La Policía actuó con respeto y sin privilegios de ninguna clase para mí. Agradezco la forma en que manejaron el incidente”, expresó Vélez Lacomba en declaraciones escritas.

“Asumo mi responsabilidad. Ofrezco mis mas sinceras disculpas al pueblo de Puerto Rico y a todos los compañeros del Senado”, agregó el funcionario.

El Nuevo Día supo que Vélez Lacomba transitaba por la carretera PR-66, en la jurisdicción de Carolina, en una Toyota Highlander del 2023, color negra, cuando impactó la parte posterior de otro vehículo.

La guagua que, presuntamente, manejaba está registrada como un vehículo oficial del Senado de Puerto Rico, según la Uniformada.

Cuando agentes de Patrullas de Carreteras de Carolina llegaron a la escena, notaron que el funcionario expedía un fuerte olor a alcohol, por lo que le realizaron una prueba de aliento que, supuestamente, arrojó un resultado de 0.179% por ciento de alcohol.

El limite permitido bajo la Ley de Tránsito es de 0.08%.

Según supo El Nuevo Día, al momento de la intervención, Vélez Lacomba no mostró resistencia.

Tras el incidente, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz indicó en sus redes sociales que Vélez Lacomba fue suspendido mientras transcurre la investigación.

Rivera Schatz añadió que refirió a Vélez Lacomba a la Comisión de Ética del Senado.

Breaking News Policía de Puerto Rico Legislatura Thomas Rivera Schatz Carolina Senado de Puerto Rico Bebidas alcohólicas
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
