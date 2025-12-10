Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Manejaba vehículo oficial: suspenden al sargento de armas del Senado tras intervención por conducir presuntamente ebrio

Manuel Vélez impactó a otro auto mientras se encontraba bajo los supuestos efectos del alcohol

10 de diciembre de 2025 - 9:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sargentos de armas del Senado, Manuel Vélez, junto al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. (Captura)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

El sargento de armas del Senado, Manuel Vélez, fue intervenido por las autoridades el martes, luego de arrojar positivo a una prueba de alcohol tras verse involucrado en una colisión mientras manejaba su vehículo oficial.

RELACIONADAS

El Nuevo Día supo que Vélez transitaba por la PR-66, jurisdicción de Carolina, en una Toyota Highlander del 2023, color negra, cuando impactó la parte posterior de otro vehículo.

La guagua en la que viajaba al momento del choque está registrada a nombre del Senado.

Cuando agentes de Patrullas de Carreteras de Carolina llegaron a la escena, notaron que el funcionario expedía fuerte olor a alcohol, por lo que le realizaron una prueba de aliento, la cual arrojó a 0.179%.

El limite permitido bajo la Ley de Tránsito es de 0.08%.

Según supo este medio, al momento de la intervención, Vélez no mostró resistencia.

Tras el incidente, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, informó, a través de sus redes, que Veléz fue suspendido de su cargo mientras transcurre el proceso investigativo y judicial.

“Se refiere a la Comisión de Ética para los trámites de rigor. Respetando y reconociendo que le asiste el debido proceso de ley, así como las presunciones constitucionales, hacemos claro que NO toleraremos violaciones a ley y a la ética. Los funcionarios públicos, TODOS, TIENEN que cumplir con la ley. NO SE ADMITEN EXCUSAS”, agregó el legislador.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
