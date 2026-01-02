Formulan cargos contra hombre imputado de apuñalar a su expareja en Naranjito

La jueza Ada Meléndez Juarbe, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra Joel Pagán de León por un presunto incidente de violencia de género reportado el 31 de diciembre de 2025 en la carretera PR-165, en el sector Lomas García de Naranjito, informó el Departamento de Justicia.

La Fiscalía de Bayamón formuló tres cargos contra Pagán de León, alias Guatauba, por tentativa de asesinato, escalamiento agravado y portación y uso de un arma blanca.

Meléndez Juarbe fijó una fianza de $450,000 que el imputado no prestó, por lo que permanecerá bajo custodia hasta el 14 de enero, cuando se celebrará la vista preliminar.

Además, Meléndez Juarbe expidió una orden de protección a favor de la víctima válida por dos años.

Según la investigación de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, Pagán de León, presuntamente, apuñaló a la víctima, su expareja, en hechos registrados a las 2:30 p.m. del miércoles en el hogar de la mujer en Naranjito.

La víctima indicó que se encontraba sola cuando Pagán de León entró a su residencia sin autorización e intentó tener relaciones íntimas. Cuando se negó y le pidió que se fuera de la casa, el individuo inició un forcejeo y, supuestamente, la apuñaló múltiples veces en el abdomen.