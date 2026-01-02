Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Formulan cargos contra hombre imputado de apuñalar a su expareja en Naranjito

Joel Pagán de León, presuntamente, intentó tener relaciones íntimas con la víctima y, al negarse, la atacó

2 de enero de 2026 - 10:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre se encuentra tras las rejas tras no poder pagar la fianza de $200,000. (GFR Media)
El hombre no pudo asumir la fianza impuesta por la jueza y quedó ingresado en la cárcel hasta la fecha de su vista preliminar.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Ada Meléndez Juarbe, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto contra Joel Pagán de León por un presunto incidente de violencia de género reportado el 31 de diciembre de 2025 en la carretera PR-165, en el sector Lomas García de Naranjito, informó el Departamento de Justicia.

La Fiscalía de Bayamón formuló tres cargos contra Pagán de León, alias Guatauba, por tentativa de asesinato, escalamiento agravado y portación y uso de un arma blanca.

Meléndez Juarbe fijó una fianza de $450,000 que el imputado no prestó, por lo que permanecerá bajo custodia hasta el 14 de enero, cuando se celebrará la vista preliminar.

Además, Meléndez Juarbe expidió una orden de protección a favor de la víctima válida por dos años.

Según la investigación de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, Pagán de León, presuntamente, apuñaló a la víctima, su expareja, en hechos registrados a las 2:30 p.m. del miércoles en el hogar de la mujer en Naranjito.

La víctima indicó que se encontraba sola cuando Pagán de León entró a su residencia sin autorización e intentó tener relaciones íntimas. Cuando se negó y le pidió que se fuera de la casa, el individuo inició un forcejeo y, supuestamente, la apuñaló múltiples veces en el abdomen.

La víctima fue socorrida por un vecino y, según Justicia, permanece hospitalizada. No se ofrecieron detalles sobre su condición de salud.

ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
