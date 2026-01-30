Encuentran cadáver en estado de descomposición en el balcón de una residencia en Mayagüez

El hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición dentro de una residencia en Mayagüez fue reportado a eso de las 10:30 a.m. de este viernes, informó la Policía.

Según el reporte preliminar, una llamada realizada por varios vecinos al Sistema de Emergencias 9-1-1 reportó sobre un fuerte hedor proveniente de la residencia, ubicada en la calle Manuel Cintrón, en el barrio Balboa, de ese municipio.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre, identificado como Hermelindo Agostini Quiles, de 74 años, en estado de descomposición en el área del balcón de la residencia.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, junto al fiscal Wilfredo Santiago Vega, investigan el caso.