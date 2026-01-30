Opinión
Encuentran cadáver en estado de descomposición en el balcón de una residencia en Mayagüez

El hallazgo ocurrió en horas de la mañana del viernes en el barrio Balboa de ese municipio

30 de enero de 2026 - 3:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El querellante alega que le robaron el ave desde el balcón de la residencia.
Según el reporte preliminar, una llamada realizada por varios vecinos al Sistema de Emergencias 9-1-1 reportó sobre un fuerte hedor en el lugar proveniente de la residencia, ubicada en la calle Manuel Cintrón en el barrio Balboa de ese municipio. (GFR Media)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición dentro de una residencia en Mayagüez fue reportado a eso de las 10:30 a.m. de este viernes, informó la Policía.

Según el reporte preliminar, una llamada realizada por varios vecinos al Sistema de Emergencias 9-1-1 reportó sobre un fuerte hedor proveniente de la residencia, ubicada en la calle Manuel Cintrón, en el barrio Balboa, de ese municipio.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre, identificado como Hermelindo Agostini Quiles, de 74 años, en estado de descomposición en el área del balcón de la residencia.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, junto al fiscal Wilfredo Santiago Vega, investigan el caso.

Santiago Vega ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para los análisis correspondientes.

