Identifican a hombre que fue asesinado durante balacera frente a gasolinera en Río Piedras

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de bala en un incidente reportado durante la mañana de este viernes en la avenida San Ignacio, frente al garaje Gulf de Altamesa, en Río Piedras, San Juan.

Según el informe preliminar y en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación de la Policía, la balacera fue reportada a las 6:24 a.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

De acuerdo a la Uniformada, el occiso fue identificado como Samuel O. Arroyo Báez, de 36 años.

Mientras que otro hombre, de 43 años, resultó herido y fue transportado a una institución hospitalaria y, al momento, se desconoce su condición de salud.