Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Joven de 18 años es asesinado en Canóvanas

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina está a cargo de la pesquisa

30 de enero de 2026 - 6:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un joven de 18 años fue asesinado tarde la noche del jueves en la carretera 185 en Canóvanas.

RELACIONADAS

El informe preliminar de la Policía detalla que una llamada al cuadro telefónico del distrito policiaco alertó a los agentes sobre disparos en el lugar.

Al llegar los uniformados a la escena, encontraron el cuerpo baleado de Jonathan Gadiel Betancourt Balaguer, de 18 años y residente de Canóvanas.

Según las autoridades, Betancourt Balaguer poseía expediente criminal por violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54).

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina está a cargo de la pesquisa.

El joven tenía expediente criminal por violencia de género.
El joven tenía expediente criminal por violencia de género. (Suministrada)

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
