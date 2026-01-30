Joven de 18 años es asesinado en Canóvanas

Un joven de 18 años fue asesinado tarde la noche del jueves en la carretera 185 en Canóvanas.

El informe preliminar de la Policía detalla que una llamada al cuadro telefónico del distrito policiaco alertó a los agentes sobre disparos en el lugar.

Al llegar los uniformados a la escena, encontraron el cuerpo baleado de Jonathan Gadiel Betancourt Balaguer, de 18 años y residente de Canóvanas.

Según las autoridades, Betancourt Balaguer poseía expediente criminal por violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54).

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina está a cargo de la pesquisa.