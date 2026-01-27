Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Levantan más de 100 casquillos de bala tras asesinato de un hombre en Canóvanas

El occiso de 26 años conducía en un auto Toyota Corolla

27 de enero de 2026 - 6:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este lunes, la Policía había reportado 33 asesinatos este año, siete menos que los 40 registrados a la misma fecha en el 2025. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde noche de ayer, lunes, en Canóvanas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:26 p.m., en la carretera PR-3, frente al centro comercial The Outlets, a través una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre disparos en el lugar.

“Al llegar la uniformada a la escena, encontraron un vehículo Toyota Corolla, de color gris con varios impactos de bala y en el interior el cuerpo baleado de un hombre”, apuntó la Uniformada en comunicado de prensa.

EL occiso fue identificado como Jorge Luis Polaco, de 26 años y residente de Loíza.

El teniente José Padín, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Carolina, indicó que la víctima estaba en el auto esperando el cambio del semáforo cuando fue baleado.

“Se acerca otro vehículo a su lado. Del mismo se desmontan cuatro personas y disparan al conductor del primer vehículo Corolla, en múltiples ocasiones, ocasionándole la muerte a esta persona en el acto”, dijo Padín, en entrevista con WAPA TV.

Añadió que en la escena levantaron “más de 100 casquillos de diferentes calibre, tanto de arma larga, como corta”.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 33 asesinatos este año, siete menos que los 40 registrados a la misma fecha en el 2025.

