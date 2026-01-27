Levantan más de 100 casquillos de bala tras asesinato de un hombre en Canóvanas

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde noche de ayer, lunes, en Canóvanas.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:26 p.m., en la carretera PR-3, frente al centro comercial The Outlets, a través una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre disparos en el lugar.

“Al llegar la uniformada a la escena, encontraron un vehículo Toyota Corolla, de color gris con varios impactos de bala y en el interior el cuerpo baleado de un hombre”, apuntó la Uniformada en comunicado de prensa.

EL occiso fue identificado como Jorge Luis Polaco, de 26 años y residente de Loíza.

El teniente José Padín, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Carolina, indicó que la víctima estaba en el auto esperando el cambio del semáforo cuando fue baleado.

“Se acerca otro vehículo a su lado. Del mismo se desmontan cuatro personas y disparan al conductor del primer vehículo Corolla, en múltiples ocasiones, ocasionándole la muerte a esta persona en el acto”, dijo Padín, en entrevista con WAPA TV.

Añadió que en la escena levantaron “más de 100 casquillos de diferentes calibre, tanto de arma larga, como corta”.