Roban 15 gallos en un escalamiento reportado en Orocovis

Unos 15 gallos fueron presuntamente robados en la tarde del lunes en una estructura localizada en la carretera 155, del barrio Saltos, en Orocovis.

Según un informe de la Policía, el querellante alegó que alguien rompió el candado de la puerta donde se cuidan, mantienen y desarrollan las aves y se las llevó de sus jaulas.

Los animales hurtados tienen un valor total de $3,000.