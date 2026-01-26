Roban 15 gallos en un escalamiento reportado en Orocovis
Las aves tienen un valor total de $3,000
26 de enero de 2026 - 3:41 PM
Unos 15 gallos fueron presuntamente robados en la tarde del lunes en una estructura localizada en la carretera 155, del barrio Saltos, en Orocovis.
Según un informe de la Policía, el querellante alegó que alguien rompió el candado de la puerta donde se cuidan, mantienen y desarrollan las aves y se las llevó de sus jaulas.
Los animales hurtados tienen un valor total de $3,000.
El caso es investigado por la División de Robo, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas de Aibonito.
