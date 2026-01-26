Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban 15 gallos en un escalamiento reportado en Orocovis

Las aves tienen un valor total de $3,000

26 de enero de 2026 - 3:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos ocurrieron en una propiedad localizada en el barrio Real Anón en Ponce. (Archivo GFR Media)
El caso es investigado por la División de Robo, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas de Aibonito.
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Unos 15 gallos fueron presuntamente robados en la tarde del lunes en una estructura localizada en la carretera 155, del barrio Saltos, en Orocovis.

Según un informe de la Policía, el querellante alegó que alguien rompió el candado de la puerta donde se cuidan, mantienen y desarrollan las aves y se las llevó de sus jaulas.

Los animales hurtados tienen un valor total de $3,000.

El caso es investigado por la División de Robo, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas de Aibonito.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
