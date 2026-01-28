Agentes que rescataron menores en Canóvanas son reconocidos en saludo protocolar de La Fortaleza

Los policías que rescataron, la semana pasada, a cinco menores de edad que vivían en condiciones deplorables, en Canóvanas, fueron reconocidos este miércoles al iniciar el saludo protocolar que la gobernadora Jenniffer González Colón encabeza durante todo el día en La Fortaleza.

La mandataria está acompañada por su esposo, José Yovin Vargas, y la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, y durante la exaltación a los agentes, estuvo presente el superintendente de la Policía, Joseph González.

A su salida de la Mansión Ejecutiva, el jefe de la Uniformada compartió detalles de sus prioridades este año.

“Estamos enfocados en las gangas y las áreas más violentas de Puerto Rico. Vamos a seguir esos trabajos. El compromiso es con el pueblo y con la Policía”, manifestó González a los periodistas.

Aprovechó la ocasión para defender a los oficiales a cargo del operativo en Canóvanas, luego que los padres de los menores rescatados se quejaran del trato de los uniformados. González enfatizó que todo el operativo quedó grabado.

Esa intervención policíaca se efectuó, el 22 de enero, en la calle 10 del barrio La Central, en Canóvanas. En la residencia allanada, había cuatro adultos y los cinco menores entre las edades de 2 meses y 10 años. En el lugar, fueron ocupadas drogas y armas.

Desde la mañana, la gobernadora recibe en La Fortaleza a cientos de invitados como parte del tradicional saludo protocolar que, de ordinario, se lleva a cabo a principios de año. La lista de participantes suministrada incluye a representantes de organizaciones sin fines de lucro, comunidades extranjeras, veteranos, líderes comunitarios, sindicatos, grupos religiosos, legisladores, alcaldes, jueces, entre otros. En el listado, no figuran exgobernadores.

La actividad se extendería desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

El Salón de los Espejos es el escenario para el saludo, que es captado por un fotógrafo, mientras que, en un costado del recinto, un moderador, ubicado en un podio, se encarga de anunciar la llegada de cada visitante.