Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Agentes que rescataron menores en Canóvanas son reconocidos en saludo protocolar de La Fortaleza

La gobernadora Jenniffer González encabeza el evento, que se extendería desde la mañana hasta las 4:00 p.m.

28 de enero de 2026 - 1:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González recibe a sus invitados en el Salón de los Espejos. En la foto, junto a su esposo, José Yovín Vargas; el superintendente de la Policía, Joseph González, y los agentes reconocidos. (Suministrada)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Los policías que rescataron, la semana pasada, a cinco menores de edad que vivían en condiciones deplorables, en Canóvanas, fueron reconocidos este miércoles al iniciar el saludo protocolar que la gobernadora Jenniffer González Colón encabeza durante todo el día en La Fortaleza.

RELACIONADAS

La mandataria está acompañada por su esposo, José Yovin Vargas, y la secretaria de Estado, Rosachely Rivera, y durante la exaltación a los agentes, estuvo presente el superintendente de la Policía, Joseph González.

A su salida de la Mansión Ejecutiva, el jefe de la Uniformada compartió detalles de sus prioridades este año.

“Estamos enfocados en las gangas y las áreas más violentas de Puerto Rico. Vamos a seguir esos trabajos. El compromiso es con el pueblo y con la Policía”, manifestó González a los periodistas.

Aprovechó la ocasión para defender a los oficiales a cargo del operativo en Canóvanas, luego que los padres de los menores rescatados se quejaran del trato de los uniformados. González enfatizó que todo el operativo quedó grabado.

Esa intervención policíaca se efectuó, el 22 de enero, en la calle 10 del barrio La Central, en Canóvanas. En la residencia allanada, había cuatro adultos y los cinco menores entre las edades de 2 meses y 10 años. En el lugar, fueron ocupadas drogas y armas.

Desde la mañana, la gobernadora recibe en La Fortaleza a cientos de invitados como parte del tradicional saludo protocolar que, de ordinario, se lleva a cabo a principios de año. La lista de participantes suministrada incluye a representantes de organizaciones sin fines de lucro, comunidades extranjeras, veteranos, líderes comunitarios, sindicatos, grupos religiosos, legisladores, alcaldes, jueces, entre otros. En el listado, no figuran exgobernadores.

La actividad se extendería desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

El Salón de los Espejos es el escenario para el saludo, que es captado por un fotógrafo, mientras que, en un costado del recinto, un moderador, ubicado en un podio, se encarga de anunciar la llegada de cada visitante.

Los asistentes se topan en el Salón Repostero con un violinista, que ameniza el evento.

Tags
Jenniffer GonzálezLa FortalezaJosé Yovín Vargas
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: