Jenniffer González aprueba plan de inversiones gubernamentales para los próximos cuatro años fiscales
El llamado PICA enumera los proyectos, que tienen un valor estimado en casi $12,000 millones a lo largo del período
27 de enero de 2026 - 2:21 PM
La gobernadora Jenniffer González aprobó este martes del Programa de Inversiones Capitales de Cuatro Años (PICA), el documento elaborado por la Junta de Planificación que enumera los proyectos de mejoras de infraestructura que deberán encaminarse hasta el año fiscal 2028-2029.
En total, el PICA, que había sido avalado por la Junta de Planificación el 20 de agosto de 2025, delinea inversiones estimadas en casi $11,888 millones, o un promedio de casi $3,000 millones en proyectos por año fiscal.
“Este instrumento evita la improvisación y el uso ineficiente de fondos, coordina el trabajo entre agencias y asegura que las inversiones respondan a necesidades reales. Al planificar con tiempo y con criterios claros, el PICA mejora la calidad de los servicios públicos, fortalece las comunidades, apoya el desarrollo económico y aumenta la confianza de la ciudadanía en cómo se utilizan los recursos del pueblo”, expresó González, en un comunicado de prensa, luego de firmar la Orden Ejecutiva 2026-004, que refrendó la validez del documento, revisado anualmente.
De acuerdo con el parte de prensa, ninguna entidad gubernamental podrá desarrollar alguna obra, proyecto o inversión si no figura en el PICA, a menos que reciba la autorización de la primera ejecutiva.
El PICA, que incluye proyectos en hospitales, vivienda, carreteras, seguridad y otros servicios esenciales, se preparó a base de las recomendaciones de las agencias.
De acuerdo con la gobernadora, a base de las proyecciones de recursos disponibles, la revisión del PICA priorizó iniciativas que promuevan una economía productiva que revierta el periodo de recesión.
