Hallan un cuerpo en estado de descomposición en el balcón de una casa en Mayagüez

Un cuerpo en estado de descomposición fue encontrado a eso de las 10:36 a.m. del jueves en una residencia localizada en la calle Manuel Cintrón, del barrio Balboa, en Mayagüez.

Según un informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un caso médico en el lugar.

Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre, que no ha sido identificado al momento, en una zona del balcón de la casa.