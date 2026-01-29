Fianza de $700,000: radican cargos contra sospechoso de asesinato frente a un negocio en Humacao

El Tribunal de Humacao encontró causa para el arresto del sospechoso del tiroteo que cobró la vida de un hombre y dejó otro herido, tras una alegada discusión, a eso de las 11:34 de la noche del pasado martes, en Humacao.

El sospechoso se entregó a las autoridades poco después de los hechos y fue puesto bajo arresto.

Tras la investigación de la Policía, la Fiscalía de Humacao presentó este jueves cinco cargos contra Bryan Omar Torres Rodríguez, de 36 años.

En un comunicado de prensa, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, indicó que le imputaron asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego y violaciones a la Ley de Armas.

La víctima fue identificada como Juan Anthony Abreu Sánchez, de 33 años, residente de Yabucoa, quien era hijo de Juan “Guango” Abreu, un conocido apoderado del equipo de los Azucareros Jr. de ese municipio en la liga de Béisbol Doble A Juvenil.

“Según la investigación de la Policía de Puerto Rico, a cargo del agente Miguel A. Sánchez Rivera, y el Ministerio Público, el occiso de 33 años se encontraba en el negocio El Topo SportBar compartiendo con varias personas, cuando el imputado llega y se suscita entre ellos una discusión. El imputado realiza varios disparos contra Abreu Sánchez”, indicó el comunicado de Justicia, que añadió que el herido tiene 51 años de edad.

Después de evaluar la prueba, la jueza Enid Cristina Rivera García encontró causa en todos los delitos y le fijó una fianza global de $700,000.

Al no prestar la cantidad, fue ingresado en prisión hasta la vista preliminar, que fue señalada para el próximo 10 de febrero.

“Anthony perdió la vida trágicamente en la noche de ayer en Humacao. Su partida deja un inmenso vacío en nuestra familia deportiva y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”, expresó el equipo de los Azucareros Jr., en declaraciones escritas en las redes sociales.