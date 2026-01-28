Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tiroteo deja un hombre muerto y otro herido en Humacao

La Policía tiene detenida a una persona en relación al crimen

28 de enero de 2026 - 6:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena del doble crimen no se ocuparon casquillos de bala, por lo que la Policía estima que los hombres fueron ejecutados en otro lugar. (GFR Media)
Hasta este martes, la Policía había reportado 48 asesinatos este año, 15 menos que las 33 registradas a la misma fecha en el 2025. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido en una balacera que investiga la Policía desde la noche de este martes, en Humacao.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:24 p.m., en un negocio ubicado en la calle Petunia de la comunidad Junquito.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar.

“Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Juan A. Abreu Sánchez, de 33 años, residente de Yabucoa, con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo”, indicó la Uniformada en comunicado de prensa.

“Además, otro hombre de 51 años, residente de Humacao, resultó herido y acudió por su cuenta a una institución médica para recibir asistencia. Su condición fue descrita como estable”, agregó.

El agente José Pedraza, adscrito al distrito de Humacao, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al agente Miguel Sánchez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, quien se hizo cargo de la pesquisa junto con la fiscal Janitza Alsina.

“Relacionado con este incidente, un hombre de 36 años, residente de Yabucoa, acudió de manera voluntaria a la Policía de Humacao y se encuentra detenido”, apuntó la Policía.

Hasta este martes, la Policía había reportado 48 asesinatos este año, 15 menos que las 33 registradas a la misma fecha en el 2025.

Tags
Policía de Puerto RicoAsesinatosBreaking NewsHumacaoHeridos de bala
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 28 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: