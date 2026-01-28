Tiroteo deja un hombre muerto y otro herido en Humacao

Un hombre fue asesinado y otro resultó herido en una balacera que investiga la Policía desde la noche de este martes, en Humacao.

Los hechos fueron reportados a eso de las 11:24 p.m., en un negocio ubicado en la calle Petunia de la comunidad Junquito.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el lugar.

“Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre identificado como Juan A. Abreu Sánchez, de 33 años, residente de Yabucoa, con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo”, indicó la Uniformada en comunicado de prensa.

“Además, otro hombre de 51 años, residente de Humacao, resultó herido y acudió por su cuenta a una institución médica para recibir asistencia. Su condición fue descrita como estable”, agregó.

El agente José Pedraza, adscrito al distrito de Humacao, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al agente Miguel Sánchez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, quien se hizo cargo de la pesquisa junto con la fiscal Janitza Alsina.

“Relacionado con este incidente, un hombre de 36 años, residente de Yabucoa, acudió de manera voluntaria a la Policía de Humacao y se encuentra detenido”, apuntó la Policía.